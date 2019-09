Coriano, scuole aperte e funzionanti per 1200 studenti della città

Attualità

Coriano

| 12:20 - 17 Settembre 2019

Inaugurazione Aula a cielo aperto.

1200 studenti di Coriano sono tornati sui banchi di scuole. Con delibera di giunta del 30/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione delle scuole materne di Ospedaletto e di Cerasolo per un importo complessivo di 113.000 €: a Ospedaletto è stata completamente impermeabilizzata la copertura, sono state sostituite le gronde, sono stati cambiati i lucernai ed stata effettuata la tinteggiatura esterna mentre a Cerasolo sono stati realizzati tutti i marciapiedi esterni e ripristinati i muri di recinzione. In entrambi i plessi sono stati sostituiti i tendaggi rotti.



Con delibera di giunta del 18/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dei giardini e delle aree di pertinenza per un importo complessivo di 150.000 €: abbattimento di alberi secchi, potatura di alberi spezzati, estrazione di ceppi lasciati lì negli anni, livellamento del terreno, sostituzione della pavimentazione in plastica esistente con nuova pavimentazione in plastica drenante, flessibile e antiscivolo (in alcuni plessi l’area pavimentata è stata estesa), installazione di nuovi giochi e arredi, sostituzione degli ombreggianti ove erano danneggiati e tinteggiatura di alcune ringhiere di recinzione (in alcuni plessi è stata proprio sostituita); alla scuola media di Ospedaletto è stata sistemata tutta la zona di accesso ed è stata realizzata un’ampia area di parcheggio asfaltata mentre sul retro della scuola elementare di Coriano è stata sistemata tutta la pavimentazione con asfaltatura dei percorsi di accesso.



Il pezzo forte è la realizzazione dell’Aula a cielo aperto installando un gazebo in legno completo di arredamento (panche e tavoli) per le attività didattiche da svolgere in giardino durante l’inverno; a giugno, durante la premiazione del progetto “Siamo nati per camminare”, gli alunni avevano donato all’Amministrazione un plastico nel quale avevano progettato un’area gioco, ma dopo svariati incontri anche con le insegnanti erano nate delle idee migliorative.



Alla scuola elementare di Ospedaletto si è cominciato con gli interventi per la realizzazione del progetto “Ridisegnamo le scuole”, aree gioco apposite per andare incontro alle esigenze dei bambini.



Con delibera di giunta del 23/07/2019 sono stati acquistati gli arredi per un importo di 30.000 €.



Con delibera di giunta del 31/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della struttura geodemica della scuola elementare di Ospedaletto (la palestra) per un importo complessivo di 113.000 € (dei quali 67.800 € di finanziamento statale): tra pochi giorni ci sarà l’inizio dei lavori, verrà infatti sostituito l’intero manto di copertura in modo da abbattere sensibilmente i consumi legati al riscaldamento e al raffrescamento.



Con delibera di giunta del 03/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova pensilina della scuola media di Ospedaletto per un importo complessivo di 40.000 €.



Anna Pecci, consigliere delegato all’edilizia scolastica: “L’Amministrazione ha lavorato per la sicurezza e il benessere dei plessi, ora tocca a voi lavorare! Quindi buon anno scolastico a tutti, studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e personale ATA”.



Roberto Bianchi, assessore ai Lavori Pubblici: “i lavori realizzati e in fase di realizzazione sono tantissimi e di grande sostanza , dal 2012 le scuole si sono rivoluzionate sia per quanto riguarda la sicurezza che la bellezza. i nostri uffici stanno progettando lavori per altri 90.000€ in ottemperanza al D.L. n.34 del 30/04/2019, coi quali saranno completati gli infissi della scuola media e della scuola elementare di Coriano. Sono molto soddisfatto”.



Domenica Spinelli, Sindaco: “In questi 2 giorni ho voluto visitare tutti i plessi del territorio per verificare insieme alla squadra di assessori, consiglieri e tecnici il buon lavoro svolto e fare il punto delle cose che nei prossimi giorni dobbiamo ultimare. Sono estremamente soddisfatta del lavoro svolto fino ad ora per le nostre scuole e ancor più felice perché riscontro una grande professionalità ed entusiasmo da parte del corpo docenti ed una positiva vivacità nei bambini, bambine, ragazzi e ragazze che vivono le scuole di Coriano. I miei auguri per il nuovo anno scolastico vanno a tutti i nostri giovani studenti e ai loro insegnanti, ai nuovi dirigenti scolastici, a tutto il personale della scuola e alle famiglie.”





Ricordiamo inoltre che il servizio di mensa scolastica alle scuole materne inizierà lunedì 30 settembre 2019 e terminerà martedì 30 giugno 2020 mentre il servizio di trasporto scolastico inizierà lunedì 7 ottobre 2019.