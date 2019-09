Tennis, Umberto Calcagno avanza nel torneo Veterani del Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 12:01 - 17 Settembre 2019

Entra nel vivo il torneo Veterani del Ct Cicconetti.



Entra decisamente nel vivo sui campi del Circolo Tennis Cicconetti il torneo nazionale Veterani Over 45 e 55, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”. Nell’Over 45 avanza Umberto Calcagno (Ct Cicconetti), nell’Over 55 ok Maurizio Foschi, Fabrizio Rubbi e Mauro Bigiani.

Over 55, 3° turno: Maurizio Foschi (3.5)-Delio Rinaldi (3.4, n.8) 6-3, 6-2, Fabrizio Rubbi (3.3, n.5)-Adriano Amadio (3.5) 6-1, 6-0, Mauro Bigiani (3.3, n.6)-Giuseppe Agostini (3.5) 6-3, 6-4. Avanza anche il 3.3 Massimiliano Marzagalli (n.7). Over 45, 2° turno: Umberto Calcagno (4.2)-Alberto Morigi (3.5) 6-7, 3-0 e ritiro. Quarti per Pietro Montemaggi (3.3).