Torna "Paparazzo" concorso fotografico nazionale, la premiazione a Rimini a novembre

Rimini

| 11:43 - 17 Settembre 2019

Concorso aperto a professionisti e non.

Ritorna "Paparazzo", il concorso fotografico nazionale di Amarcort le cui precedenti edizioni si svolsero fino al 2015. Affidato alla direzione e coordinamento di "Riminisecondotre", il concorso viene riproposto nella sua forma originale con un tema felliniano: "La voce della luna"; un tema scelto da SGR con il suo contenitore SGR per la Cultura, tradizionalmente vicino alle espressioni artistiche del territorio: "L'energia secondo te"; ed un tema libero dedicato a chi vuole esprimere il proprio pensiero, le proprie emozioni o, semplicemente, vuole raccontare qualcosa liberando la propria fantasia.

La partecipazione è rivolta a tutti i fotografi amatoriali e professionisti senza alcuna distinzione e prevede tra le altre anche una forma d’iscrizione gratuita. Il termine di presentazione delle opere è il 13 Ottobre 2019 e la premiazione dei vincitori sarà il 24 Novembre 2019 durante l'ultima serata del festival cinematografico Amarcort presso il Teatro Degli Atti in via Cairoli 42, Rimini.



Ecco il bando del concorso e la scheda d'iscrizione





La giuria è composta da Italo Di Fabio, Veronica Bronzetti, Piero Delucca, Gabriele Scarpato, Daniele Bacchi, Roberto Del Bianco, Flavio Ricci, Dario Zanetti e Valerio Zanotti.