Cannabis light: la sicurezza delle coltivazioni certificate

| 10:07 - 17 Settembre 2019

Cannabis legale.

Da qualche anno, anche in Italia, grazie all’approvazione della legge 246 del 2016, è finalmente possibile acquistare cannabis light in maniera legale, senza incorrere in nessun tipo di sanzione. La normativa approvata qualche anno fa, infatti, prevede che, secondo determinati parametri che riguardano i livelli di Thc, sia possibile vendere ed acquistare il prodotto in totale legalità. È necessario, infatti, che i livelli si aggirino tra lo 0,2% e (al massimo) lo 0,6%, in modo tale che l’effetto eccitante sia limitato ai minimi consentiti.



La cosa fondamentale, quando si pensa di effettuare degli acquisti di questo genere, è senza alcun dubbio quella di rivolgersi a rivenditori che mettono in commercio soltanto prodotti provenienti da coltivazioni certificate e che quindi garantiscono la qualità del prodotto, oltre che la loro provenienza. Più alto è il valore di Cdb (cannabidiolo), maggiore sarà la qualità del prodotto che andremo ad acquistare.



Può risultare particolarmente conveniente, allora, effettuare ordini direttamente online, scegliendo e-commerce affidabili, in grado di fornire informazioni in merito alla quantità di cannabidiolo contenuto nei prodotti presenti sullo shop. Per trovare il portale più indicato per la consegna nella vostra città, è sufficiente consultare la rete. Cercando per esempio “cbd milano” ci si ricollegherà a Legal Delivery, uno dei maggiori store online italiani, famoso per i suoi prodotti di alta qualità, coltivati in Italia ed analizzati e certificati periodicamente dai laboratori dell’Università di Milano.



LA COMODITA' DI RICEVERE CANNABIS LIGHT A CASA. Fino a qualche tempo fa, nel nostro bel paese, sembrava assurdo ed impossibile poter acquistare della cannabis, soprattutto online. Da quando la normativa ha legalizzato questo commercio, sempre più persone si affidano a rivenditori affidabili come Legal Delivery. Bastano davvero pochi click per analizzare e scegliere comodamente dal proprio divano di casa, la varietà e la quantità di cannabis light che si desidera ricevere a casa.



Per gli abitanti di Milano e dintorni, grazie a Legal Delivery, la consegna sarà garantita entro 30 minuti dall’ordine, grazie a un corriere che consegnerà direttamente i prodotti ordinati, che potranno riguardare diverse tipologie di cannabis. Il pagamento può avvenire direttamente alla consegna. I pacchi arrivano comunque al cliente in totale anonimato, garantendo la privacy dello stesso.



PRODOTTI DI QUALITA' SOLO CON LEGAL DELIVARY. Come già accennato precedentemente, i prodotti che Legal Delivery mette in vendita presentano un altissimo Cbd, che sta proprio a caratterizzare l’alta qualità del prodotto. Il raggiungimento di livelli qualitativi rilevanti può verificarsi grazie al particolare tipo di lavorazione, che viene effettuata in coltivazioni indoor e in seguito su tutto il particolare ciclo di fioritura. La coltivazione avviene ricercando il miglior clima possibile che si adatti a quel determinato tipo di cannabis.



Per ogni prodotto presente su Legal Delivery è quindi possibile conoscere provenienza, metodi di coltivazione e tanto altro. La qualità è al primo posto in ciò che questi store vogliono offrire alla loro clientela, permettendo loro di poter realizzare acquisti in totale serenità e sicurezza. Un sito trasparente è sempre sintomo di qualità e Legal Delivery mette al primo posto la qualità, sempre.