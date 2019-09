In aumento gli acquisti online di scale professionali

Attualità

09:56 - 17 Settembre 2019

Acquisti online in aumento.

Le scale professionali in alluminio sono strumenti il cui utilizzo è molto diffuso nel mondo degli artigiani, degli addetti alla manutenzione ma anche degli appassionati di fai da te, e oggi sono sempre più numerosi coloro che, per soddisfare le proprie esigenze, acquistano scale, supporti e altri accessori direttamente online, evitando di perdere tempo nel girare tra negozi e centri commerciali. Gli store online specializzati nella vendita scale in alluminio propongono infatti una ricca gamma di modelli tra cui ognuno può facilmente trovare quello più adatto al tipo di lavoro che deve svolgere. È molto importante, nella scelta di una scala di tipo professionale, considerare con attenzione le caratteristiche tecniche di stabilità e resistenza, e controllare che corrisponda agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento, con regolare certificazione.



SCEGLIERE UNA SCALA PROFESSIONALE ONLINE. Attualmente i modelli di scala professionale più sicuri e adatti ad un utilizzo intensivo sono realizzati in alluminio, un materiale in grado di garantire al contempo doti di leggerezza, maneggevolezza, resistenza all’uso e stabilità.



La scelta di una scala destinata ad un contesto professionale da acquistare tramite uno store online si basa soprattutto sulle doti di sicurezza: si raccomanda quindi di rivolgersi esclusivamente agli store online specializzati nella vendita di strumenti e accessori professionali e di orientarsi verso le marche più note e certificate.



L’assortimento di scale professionali online è molto ampio: dalle classiche scale a libro, ai modelli da appoggio, alle versioni telescopiche e allungabili, alle scalette di tre/quattro gradini, molto utili anche in un ambiente domestico. Infatti, per quanto una scala in alluminio di tipo professionale sia destinata prevalentemente a chi ne fa uso quotidiano per motivi di lavoro, l’utilizzo è raccomandato anche nei semplici lavori di manutenzione e pulizia della casa.



Le migliori scale per uso domestico sono realizzate in alluminio molto leggero, sono facilissime da trasportare e, una volta ripiegate, comportano un minimo ingombro, in maniera tale da poter essere riposte in uno spazio limitato, ad esempio dietro una porta o in un piccolo ripostiglio.



Si consiglia di scegliere una scala di un’altezza massima di 7/8 gradini, dotata di piattaforma con parapetto di sicurezza e di supporti antiscivolo, in maniera tale da poter essere utilizzata con la massima tranquillità su qualsiasi superficie. I gradini devono essere sufficientemente ampi da permettere agevolmente di salire e scendere senza difficoltà, in lamiera di alluminio con lavorazione antiscivolo.



Anche la scala a libro può essere molto utile nello svolgimento dei più comuni lavori di casa: in questo modello la presenza dei gradini su entrambi i versanti semplifica qualsiasi lavoro e permette di accedere a scaffali e armadi molto alti in sicurezza. Questo tipo di scala è consigliato anche nei negozi e nei magazzini, dove spesso si verifica la necessità di recuperare merci e oggetti situati in alto.



SCALE TELESCOPICHE PER UTILIZZO PROFESSIONALE. Le scale telescopiche e trasformabili sono attrezzi versatili e indispensabili per qualsiasi professionista, dagli elettricisti, ai decoratori, ai muratori, agli addetti alla manutenzione, poiché consentono, con un unico strumento, di risolvere parecchie esigenze.



Questo tipo di scala, leggera e maneggevole, è realizzata in alluminio estruso di alta qualità ed è dotata di gradini antiscivolo e supporti in materiale sintetico che garantiscono un’ottima presa su qualsiasi superficie. Cerniere e minuterie metalliche sono in acciaio, l’assenza di spigoli e parti contundenti rende inoltre la scala sicura anche in presenza di persone estranee.



Le scale trasformabili sono generalmente costituite da tre elementi e, in base alle necessità, possono essere utilizzate appoggiate ad una parete oppure come una scala a libro, con ulteriore possibilità di allungamento grazie al terzo elemento inserito a sfilo.



SGABELLI A TRE/QUATTRO SCALINI. Sono le classiche scalette da casa o ufficio, ideali per le pulizie domestiche o per raggiungere il piano alto di una libreria o uno scaffale. Anche quando l’utilizzo di queste scalette è limitato all’ambiente di casa, si raccomanda sempre di scegliere modelli semiprofessionali, in alluminio leggero e resistente, antiscivolo e perfettamente stabili.