Rimini: Transitalia Marathon 2019, al via la grande festa del moto turismo

Eventi

Rimini

| 08:33 - 17 Settembre 2019

Un percorso della Transitalia Marathon.

Da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre si svolgerà l'evento Transitalia Marathon 2019, la manifestazione internazionale di mototurismo Adventouring non competitiva per tutti coloro che fanno della motocicletta un mezzo per esplorare nuove forme di viaggio e di avventura. Il percorso attraversa 6 regioni, per un totale di quasi 900 Km con l’obiettivo di far conoscere le tradizioni della penisola. Una grande festa del moto turismo unito allo spettacolo del World Rally Raid che prende il via lunedì da piazzale Fellini con l’apertura del Village. Martedì pomeriggio si svolge la cerimonia di apertura, mentre la partenza è prevista dalle ore 8.30 di mercoledì. Per saperne di più visitate il sito ufficiale.