Coriano, al via la ristrutturazione della piazza Don Minzoni

Si sono concluse le procedure di gara per l'affidamento delle "Opere di manutenzione straordinaria con interessamento di piazza Don Minzoni in Coriano capoluogo, per un importo di euro 240.000,00;



Le opere sono finalizzate alla riqualificazione della biblioteca comunale, interessata da fenomeni di infiltrazione di acqua piovana dal sovrastante piazzale esterno, riguarderanno una porzione di piazza Don Minzoni, al fine di consentire tutte le operazioni necessarie al ripristino della funzionalità e delle condizioni di salubrità dei vani sottostanti.



Nello specifico verrà rimossa la pavimentazione in porfido della piazza ed eseguita una nuova impermeabilizzazione del solaio di copertura dei locali adibiti a biblioteca. L'impresa aggiudicatrice è la Ditta Pesaresi Giuseppe Spa.



Il lavori inizieranno mercoledì 18 settembre con l’installazione del cantiere, ciò non comporterà la chiusura al traffico della via Garibaldi e lo spostamento del mercato settimanale.