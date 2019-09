Nuovo anno scolastico e libri di testo: al via le domande per i contributi. Ecco i requisiti

Attualità

| 16:42 - 16 Settembre 2019

Studenti in classe.

Al via lunedì 16 settembre la domanda per i contributi ai libri di testo per l'anno 2019/2020. Destinatari dei contributi sono gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale).



POSSONO FARE DOMANDA COLORO CHE Sono nati a partire dal 01/01/1995. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992; residenti nella Regione Emilia Romagna che frequentino scuole situate nel territorio regionale; residenti in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in altra Regione. Nel caso in cui la scuola si trovi in una Regione che applichi il “criterio della frequenza possono richiedere il beneficio alla Regione/Comune in cui si trova la scuola frequentata; residenti in altre Regioni frequentanti scuole localizzate in Emilia-Romagna.



COME E QUANDO Esclusivamente on line, dalle ore 18 del 16 settembre alle ore 18:00 del 31 ottobre 2019. La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it



INFORMAZIONI E CONTATTI Le famiglie che necessitano di assistenza alla compilazione potranno recarsi, previo appuntamento,- all’Ufficio Diritto allo Studio – Via Ducale n. 7 - tel. 0541 704752 - 704756 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e-mail: dirittoallostudio@comune.rimini.it



presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) - Piazza Cavour n. 29 - Rimini - tel. 0541

704704 – dal lunedì al venerdì, e-mail urp@comune.rimini.it



presso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco è

pubblicato sul sito https://scuola.er-go.it e sul sito del Comune di Rimini.