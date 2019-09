Verucchio, 68enne si schianta con la bici, trasportato urgentemente al ‘Bufalini’ di Cesena

Cronaca

Verucchio

| 16:25 - 16 Settembre 2019

Elisoccorso (foto d'archivio).

Sono tutte da ricostruire le cause che hanno portato al ricovero d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena un 68enne. I fatti sono accaduti poco prima delle 13, sulla Provinciale per San Marino, in località “Ventoso”, nel comune di Verucchio. L’uomo stava procedendo in strada con la sua bici quando, forse per una buca, forse per evitare un veicolo, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sull’asfalto. Immediati i soccorsi del 118 che hanno ritenuto opportuno trasferire il paziente in elisoccorso al nosocomio cesenate. Per i rilievi del caso, sul posto sono intervenuti i carabinieri.