Riccione, la prossima settimana il sopralluogo in spiaggia dell’assessore Dionigi Palazzi per verifica dell’arenile

Attualità

Riccione

| 15:42 - 16 Settembre 2019

La spiaggia di Riccione.

La prossima settimana l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi, ha in programma un sopralluogo nell’arenile per verificarne, a fine stagione estiva, la tenuta in vista dei prossimi interventi di ripascimento e di ripristino della profilatura del litorale.





In giornata la draga “Uso” è intervenuta a scopo preventivo all’imboccatura del porto canale per garantire, in caso di cambiamento climatico nei prossimi giorni ed eventuali condizioni di maltempo, la regolare attività portuale.





“ Domenica è terminato il servizio di salvataggio – dichiara l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi - svolto anche questa estate egregiamente e con grande senso del dovere e di responsabilità dai marinai che sono riusciti a garantire sicurezza e tranquillità ai nostri bagnanti. Un servizio indispensabile e, soprattutto non scontato, che permette ogni anno ai turisti di vivere il mare nella sua completezza e in ogni condizione climatica. Questa mattina sono invece partiti degli interventi di ordinaria manutenzione al porto così da garantire la massima sicurezza dei natanti, mentre nei prossimi giorni intendo visionare la spiaggia così da avere sempre il polso della situazione del litorale. L’attenzione per la difesa e la salvaguardia del litorale è sempre molto alta e i lavori puntuali e costanti ne sono la conferma”.