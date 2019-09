Cane investito da un'auto in via Popilia: si cerca il proprietario, probabilmente è un turista

Cronaca

Rimini

| 15:27 - 16 Settembre 2019

Il cane investito in via Popilia a Viserba.













Un cane di colore bianco meticcio di media taglia con macchie nere sulle orecchie (foto) è stato investito in maniera non grave lunedì mattina alle ore 11 in via Popilia, a Viserba Monte, quasi all'altezza del Parco di Italia in Miniatura, mentre stava attraversando la Statale. Il cane, pulito e ben nutrito, è stato subito soccorso da alcuni automobilisti che viaggiavano in direzione di Rimini e subito dopo è intervenuta la Polizia Stradale e il personale addetto di una cooperativa che si occupa di soccorso animali. Aveva un collare verde e nero. Dall'esame del microchip col computer palmare, l'animale, che ora è ospite al canile di Rimini, non risulta iscritto all'anagrafe canina della provincia Comune di Rimini: probabilmente si tratta di un cane di proprietà di un turista.