Rimini: sfida la polizia in un inseguimento folle per 15 km, fermato pluripregiudicato ubriaco

Cronaca

Rimini

| 15:17 - 16 Settembre 2019

Posto di blocco polizia, foto di repertorio.

Un inseguimento a folle velocità, durato per ben 15 chilometri, dalla Via Emilia di Rimini, fino al centro abitato di Bellaria Igea Marina, in cui hanno avuto la meglio gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Riccione che hanno bloccato un pluripregiudicato milanese di 45anni.

L’uomo, alla guida di una Volkswagen Polo, verso le ore 19 e 45 di sabato sera, non si è arrestato all'alt impostogli dagli agenti, dando inizio alla fuga.

Gli uomini della Polizia Stradale, una volta riusciti a fermare l'auto, hanno appurato che l'uomo, poi risultato in stato di ebbrezza e senza patente, aveva nascoste nell'abitacolo ben tre differenti chiavi alterate utilizzate per il furto di autoveicoli e uno strumento metallico da punta per lo scasso.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e il milanese denunciato in stato di libertà per l’ingiustificato possesso di chiavi alterate o di grimaldelli.

Oltre al procedimento penale, l’uomo dovrà rispondere anche di violazioni amministrative al Codice della Strada per diverse migliaia di euro.