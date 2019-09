VIDEO Donna muore investita sotto gli occhi del figlio mentre attraversa via Marecchiese

Cronaca

Rimini

16 Settembre 2019

Ha perso la vita davanti agli occhi del figlio investita da un furgone sulla trafficata Marecchiese: è accaduto lunedì, 16 settembre, poco prima delle 14. La donna, 75enne, è sbucata sulla corsia tra due auto parcheggiate all’altezza dell’istituto di credid Credit Agricole, al civico 38. Quando è sopraggiunto un Fiat Scudo che non ha fatto in tempo a frenare e l’ha travolta. La donna è stata sbalzata su una vettura parcheggiata, una Lancia Y, e ha sbattuto violentemente la testa. Sul posto immediati i soccorsi del 118 che hanno disperatamente provato a rianimarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare: è spirata sul luogo dell’incidente. Suo figlio, 49enne, visibilmente sconvolto per l’accaduto, è stato trasportato all’ “Infermi” di Rimini. Per la dinamica del sinistro e la gestione del traffico sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.