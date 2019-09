Ciclismo, Casadei vince una corsa durissima. Bronzo a Bonacci, quinto De Angeli

Sport

Cesenatico

| 14:32 - 16 Settembre 2019

L'arrivo di Mattia Casadei.



Quando una gara viene orchestrata quasi perfettamente in tutte le fasi, la vittoria finale rappresenta la cosiddetta “ciliegina sulla torta”. A Guarenna di Casoli (Chieti) è accaduto proprio questo, con l’aggiunta che al trionfo di Mattia Casadei è arrivato il terzo posto di Elia Bonacci ed il quinto di Marco De Angeli, al termine di una gara durissima che prevedeva la doppia ascesa al paese di Casoli, una salita davvero inusuale per la categoria Juniores se si considera che dai 114 metri sul mare si arrivava, in tre km, ai 378 metri di Casoli. I tre corridori in top five hanno consentito al team manager Vittorio Savini e al diesse Francesco Satta di ritirare il premio come migliore società.



Venendo alla cronaca, partono in 61 dei 78 iscritti. Le prime sei tornate di 13 km ciascuna sono pianeggianti con qualche tratto ondulato. Dopo 15 km fora Davide Crociati, che nell’atto di cambiare la ruota perde un pattino del freno posteriore. Dovrà rifermarsi, dopo qualche km, e spendere ulteriori energie per rientrare in gruppo. Al 30° km si sviluppa la fuga che caratterizzerà la corsa, forte di 16 corridori. Il drappello guadagna prima 30 secondi, che in pochi km diventano 1’40”: ci sono quattro gialloneri, Bonacci, Casadei, Facja e Negrini e poi tre Fortebraccio, due Vini Fantini, due Stipa e corridori di Gulp, Campocavallo, Fonte Collina e Rostese. La situazione va bene all’Alice Bike MyGlass, anche se due corridori strategici nel finale – Crociati e De Angeli - sono rimasti intruppati in gruppo. Per questo, l’ammiraglia dà ordine a Crociati di provare la sortita: le rasoiate in successione del 18enne di Cesena non gli consentono di rientrare, ma avvicinano il gruppo alla fuga, che nel frattempo ha imboccato la prima ascesa al paese di Casoli con 50 secondi di vantaggio. Il lavoro di Crociati, spalleggiato anche da Casadio e Urbinati, consente a Marco De Angeli di riportarsi sui primi a metà della prima salita: obiettivo centrato. Nel frattempo, dalla fuga ha preso il largo Matteo Negrini insieme a Di Donato della Vini Fantini: un’azione potente che seleziona il gruppo. Dal drappello si stacca Facja, che ha lavorato più di tutti, insieme a Bonacci, in pianura. Negrini prosegue la propria azione fino ad un km dallo scollinamento. Al gpm scollina Liberti del Campocavallo, ma nel drappello dei primi, ridotto ad otto unità, ci sono anche Casadei, Bonacci e De Angeli. Discesa e poi subito salita, quella finale. Attacca Aloisi della Gulp, che passa con una manciata di secondi di vantaggio a Casoli: dietro rimangono in sei con De Angeli, poco più indietro Casadei, che sceglie di andare su di passo in una salita troppo dura per le sue caratteristiche. Bonacci lotta come un leone e scollina a 13 secondi. La discesa finale è da cardiopalma: Casadei rientra subito sui primi, mentre De Angeli è lesto ad entrare in un tentativo di fuga portato da Caroti e Cuccagna della Fortebraccio. Bonacci affronta la discesa come un funambolo ed in pianura, a 6 km dall’arrivo, rientra sui primi che hanno, nel frattempo, ripreso Caroti, Cuccagna e De Angeli. Qui inizia il perfetto gioco di squadra dei tre gialloneri: ai 2 km attacca De Angeli, costringendo i Fortebraccio a tirare per riprenderlo. Poi, in contropiede, parte Bonacci ma è Berardi dello Stipa che lo riprende al triangolo rosso dell’ultimo km. Ormai è volata, in leggera salita: Casadei, che ha avuto tempo di rifiatare negli ultimi frangenti, attende i 200 metri prima di partire secco, superando e distanziando di una bicicletta Caroti del Fortebraccio. Bonacci è terzo al termine di una gara nella quale ha superato, con la grinta e la dedizione, i propri limiti. De Angeli è quinto, consapevole di avere dato tutto e di avere esibito un’altra ottima prestazione. Terminano la corsa anche Mattia Urbinati (20°) e Sedrit Facja (30°), due primo anno che, con umiltà e sacrificio, stanno mettendo ottime basi in vista della prossima stagione. Esplode la gioia dopo il traguardo, sia per il risultato, sia per l’azione corale interpretata da tutti i ragazzi.



“Questa vittoria – commentano Vittorio Savini e Francesco Satta – la terza stagionale e la seconda personale di Casadei, rappresenta il premio ad un’estate di grande impegno, con gare di livello e corse nelle quali siamo stati protagonisti, senza però raccogliere per quanto seminato. Oggi eravamo la squadra di riferimento, e gli avversari aspettavano le nostre mosse. Sapevamo che l’arrivo era adatto a Casadei, anche se la salita era più dura del previsto. Bonacci è andato oltre qualsiasi aspettativa, non limitandosi al solito lavoro di regia, ma rimanendo nel vivo anche nel finale. Infine De Angeli, che oggi era in giornata decisamente positiva, è risultato determinante nelle ultime fasi, contribuendo a stancare gli avversari”.



Il servizio televisivo sulla corsa di Guarenna verrà trasmesso sul canale YouTube “Ultimo Km Ciclismo Abruzzo” mercoledì 18 settembre, e poi reso disponibile sulla pagina Facebook dell’Alice Bik MyGlass.







In settimana, tre gialloneri – Elia Bonacci, Mattia Casadei ed Alessio Grillini – hanno preso parte all’ultima kermesse stagionale su pista al Velodromo “Servadei” di Forlì. Nella graduatoria dell’Omnium, che sommava i piazzamenti dello Scratch (corsa in linea sull’anello con traguardo finale) e della Corsa a punti (gara con una serie di traguardi a punteggio, con l’ultima volata a punteggio doppio), Bonacci ha concluso al terzo posto e Casadei al quarto.