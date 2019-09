Alla scoperta del Teatro Galli: da sabato 21 settembre tornano le visite guidate del weekend

Eventi

Rimini

| 14:23 - 16 Settembre 2019

Il teatro galli di Rimini.

Parte sabato 21 settembre la nuova programmazione delle visite guidate al Teatro Galli: una proposta che a meno di undici mesi dall’inaugurazione ufficiale del ritrovato spazio artistico e culturale della città, continua a raccogliere l’interesse dei cittadini del territorio e dei tanti visitatori di passaggio a Rimini. Sono infatti quasi 10mila le persone – tra cui circa 1.800 ragazzi – che hanno scoperto, accompagnati dalle guide, la storia e le sale del Teatro progettato dall’architetto Poletti e che di recente il magazine americano Time ha inserito tra i 100 luoghi da vedere per il 2019.

Dopo il successo degli appuntamenti serali del mercoledì e del venerdì che hanno accompagnato i mesi estivi, da questa settimana le visite guidate tornano al weekend con tour previsti sia la mattina sia il pomeriggio (compatibilmente con gli spettacoli e gli eventi allestiti in teatro). Appuntamento speciale per la giornata del patrono, lunedì 14 ottobre, quando il teatro sarà visitabile in doppio turno sia la mattina (alle 10.30 e alle 11.30) sia il pomeriggio (alle 16 e alle 17).

Nel caso di visita al pomeriggio, si rinnova la possibilità di abbinare al tour per le sale del Galli un aperitivo al bar del foyer.



ECCO IL CALENDARIO DELLE VISITE

sabato 21 settembre: ore 10.30 e 11.30 - 17

domenica 22 settembre: ore 10.30 e 11.30

domenica 29 settembre: ore 10.30 - 16 e 17

sabato 5 ottobre: ore 10.30 e 11.30 - 16 e 17

sabato 12 ottobre: ore 10.30 e 11.30 - 16 e 17

domenica 13 ottobre: ore 10.30 e 11.30 - 16 e 17

lunedì 14 ottobre (patrono): ore 10.30 e 11.30 - 16 e 17

domenica 27 ottobre: ore 10.30 e 11.30 - 16 e 17



Le visite possono essere prenotate al Teatro Galli dal martedì al sabato, oppure telefonando al 339 7758597 (nuovo numero) dal martedì al sabato dalle 10 alle 18. Il costo di ogni visita guidata è 5 euro a persona (bambini fino a 7 anni gratis). Il numero massimo di partecipanti alle visite è di 25 persone. E’ consigliata la prenotazione ma è possibile accettare prenotazioni anche sul posto fino ad esaurimento posti.

E’ possibile prenotare una visita guidata al teatro Galli abbinata all’aperitivo al prezzo di €12.



PRENOTAZIONE GRUPPI

I gruppi e le scuole possono prenotare la visita in giorni diversi dal venerdì sera contattando i Musei Comunali tel. 0541 704426 / 28, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Info: www.teatrogalli.it