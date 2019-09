Investimento sulla ferrovia tra Bologna e Rimini, ritardi fino a 90' 

Cronaca

| 13:31 - 16 Settembre 2019

Un investimento di una persona da parte di un treno regionale ha provocato la sospensione temporanea della circolazione sulla linea Bologna-Rimini. E' successo intorno alle 10.20 nei pressi della stazione Bologna-San Vitale. Fino alle 10.45 il traffico è stato sospeso in entrambe le direzioni, poi è arrivato l'ok per ripartire in direzione Nord. Si attende il nulla osta per ripristinare anche l'altro binario. Sul posto la Polfer per ricostruire la dinamica dei fatti. Si sono verificati ritardi fino a 90 minuti.



AGGIORNAMENTO. La circolazione è ripresa intorno alle 13. Per l'effetto del blocco si sono registrati ritardi fino a 80-90 minuti per quattro Frecce, tre Intercity e otto regionali. Dieci regionali sono stati parzialmente cancellati, due interamente.