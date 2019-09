Alle Celle torna il mercato degli agricoltori promosso da 'Campagna Amica Coldiretti’

Attualità

13:10 - 16 Settembre 2019

Mercato Celle.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, riparte da domani, martedì 17 settembre, alle Celle di Rimini il mercato esclusivo di 'Campagna Amica', la più vasta rete italiana di aziende agricole e mercati promossa da Coldiretti per consentire di accorciare la filiera e favorire l’acquisto di prodotti agroalimentari a KM0. Con l’obiettivo di valorizzare le produzioni agricole del nostro territorio, il mercato di Campagna Amica si svolgerà, fino al 24 dicembre, ogni martedì dalle 7,30 alle 13,30 nella piazza antistante la Coop Celle di via XXII Settembre (Centro Commerciale I Portici). Acquistare direttamente dall'agricoltore significa sia avere a cuore la propria salute, il proprio benessere, sia l'ambiente che ci circonda, ma anche contribuire al tempo stesso alla difesa dell’economia e quindi dell'occupazione del proprio territorio.

Gli agricoltori di Campagna Amica – afferma il Presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi - al fine di garantire al massimo il consumatore e per contrastare le inefficienze e le distorsioni di una filiera agricola che spesso, dal punto di vista reddituale, penalizza proprio loro stessi, ci mettono la faccia e scelgono la vendita diretta offrendo ai consumatori prodotti buoni, sani e 100% locali”. Sui banchi delle Celle sarà, infatti, possibile trovare il meglio delle produzioni agricole di stagione tipiche del nostro territorio: frutta e ortaggi, succhi di frutta, marmellate, vini, formaggi, olio extravergine e tanto tanto altro.