Lifegate mangia plastica anche nelle acque di Cesenatico

Attualità

Cesenatico

| 13:03 - 16 Settembre 2019

Seabin spazzino per porti turistici.

Lo scorso anno Volvo Car Italia, filiale nazionale di Volvo con sede a Bologna, aveva sposato la causa del progetto LifeGate PlasticLess® per la riduzione delle plastiche nel mare effettuando la posa di tre dispositivi Seabin nei porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina. Nel 2019 il progetto si amplia coinvolgendo numerosi punti chiave dei litorali italiani grazie al contributo di alcuni dei concessionari più attivi della rete ufficiale Volvo in Italia.



Fra le prime concessionarie Volvo a dare la propria adesione all’estensione del progetto LifeGate PlasticLess® è stata Romagnauto di Forlì e Cesena grazie alla sensibilità alle tematiche ambientali propria della famiglia del titolare Giovanni Reggiani, che insieme ai figli Matteo e Stefania costituisce un esempio virtuoso di imprenditoria attiva sul proprio territorio. Grazie anche al sostegno entusiasta dell'Amministrazione Comunale, ora, anche Cesenatico, dopo Rimini e Riccione, riceve un dispositivo Seabin in questo nuovo anno di campagna, a dimostrazione di quanto sia sentito sulla Costa Romagnola l'impegno per la cura del mare, un bene prezioso sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista dell’economia dell’intera regione. L’appuntamento è per lunedì 16 settembre alle ore 16 presso il Circolo Nautico Cesenatico, Viale Magrini 36. Oltre a Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia, e a Matteo Reggiani, in rappresentanza della concessionaria Volvo Romagnauto, all’evento presenzieranno alcune Autorità locali tra le quali Mauro Gasperini, Vice Sindaco del Comune di Cesenatico, e Daniele Puntin, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico. Tali presenze conferiscono al momento un valore istituzionale ufficiale.