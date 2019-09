Maciano: due nuove piazze e una via per tre illustri personalità locali In centinaia per l'evento celebrato domenica 15 settembre nella frazione di Pennabilli

Attualità Pennabilli | 12:52 - 16 Settembre 2019 La cerimonia di intitolazione. Erano oltre 300 i cittadini, che domenica pomeriggio, a Maciano di Pennabilli hanno presenziato alla cerimonia di intitolazione delle due nuove piazze e della nuova via alla memoria di tre illustri personalità locali. Alle 17,30 dopo il sobrio cerimoniale, il Sindaco di Pennabilli Mauro Giannini unitamente al Sindaco di Matelica Massimo Baldini ed ai Presidenti del Lions Ariminus Montefeltro, Roberto Giannini ed a quello di Matelica, Lilli Murani Mattozzi, hanno scoperto le insegne dedicate al Vescovo montefeltrano Mons. Luigi Mariotti, al francescano Padre Bruno Giannini, la cui opera si è svolta soprattutto in quel di Matelica, ed all’eroe della prima guerra mondiale Pietro Micheletti. E proprio a ricordo di quest’ultimo, il Lions Ariminus Montefeltro ha donato una targa affinché sia affissa sulla casa natale di uno degli ultimi Cavalieri di Vittorio Veneto d’Italia.