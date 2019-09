Weekend d'oro su due ruote: 40mila presenze per Italian Bike Festival e 158mila per la Motogp

Attualità

Rimini

| 11:40 - 16 Settembre 2019

Tempo di bilanci per il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, dopo il weekend dell'Italian Bike Festival e del Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini, preceduto da una serie di eventi organizzati su tutto il territorio riminese. E' stato un "weekend con clima e numeri di alta stagione", spiega Gnassi, che ha rimarcato il ruolo strategico della tappa del motomondiale, che consente di allungare la stagione estiva e che porta naturalmente un grande indotto. L'evento sportivo allo stesso tempo si collega a un palinsesto di iniziative che appunto amplia la tre giorni di competizione in pista con una settimana di esperienza da vivere anche fuori dal circuito. Gnassi si dice soddisfatto anche per l'ottima riuscita della seconda edizione dell'Italian Bike Festival: "Numeri da incorniciare con oltre 40mila presenze distribuite in tre giorni. Un colpo d’occhio eccezionale per una manifestazione che, così come la MotoGp, è dedicata ad un’altra fetta di pubblico specializzata e che conta un numero sempre maggiore di appassionati". Il primo cittadino riminese evidenzia che Italian Bike festival è "un evento unico, capace di coniugare l’aspetto sportivo, l’aspetto commerciale e quello di intrattenimento e al quale il pubblico ha risposto con entusiasmo". L'estate è agli sgoccioli (anche se l'autunno meteorologico è già iniziato il 1 settembre, n.d.r.), ma per gli operatori del settore turismo ci sono ancora possibilità significative per il mese di settembre: "Le tante iniziative di altissimo livello che la Riviera ha ospitato negli ultimi giorni baciati per altro da temperature agostane, consolida settembre come un periodo stategico per il turismo dell’intero territorio. E i numeri in costante crescita, in termini di arrivi e di pernottamenti turistici, stanno lì a dimostrarlo. E il settembre d’oro non finisce qui visto che già nel prossimo fine settimana, con la manifestazione Giardini d’Autore, sono attese migliaia di persone in città”.