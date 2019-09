Cronaca

Rimini

| 11:14 - 16 Settembre 2019

Vigili del fuoco in azione (foto di repertorio).

I Vigili del Fuoco sono intervenuti domenica pomeriggio, intorno alle 16.45, nella piazzetta San Martino (al civico 9), a seguito di una chiamata per la caduta di elementi dalla facciata da un condominio. Calcinacci e pezzi di intonaco che sono crollati, allarmando residenti e passanti. I vigili del Fuoco hanno prima messo in sicurezza la zona, poi hanno provveduto a rimuovere gli altri elementi a rischio caduta. La situazione in poco tempo è tornata alla normalità.Â