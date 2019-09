Il pub Rose&Crown di Rimini in trasferta a Monaco per l'Oktoberfest

Eventi

Oktoberfest al pub Rose&Crown di Rimini.

Oktoberfest, Monaco di Baviera, la più grande fiera del mondo, con gli oltre 6 milioni di visitatori che ogni anno la frequentano per un consumo di 7,5 milioni di boccali di birra, quest’anno aprirà gli stand 21 settembre per terminare domenica 6 ottobre. All’evento più importante legato al mondo della birra non può mancare il Rose & Crown che, anche quest’anno, organizza il tradizionale tour: 3 giorni per fare festa insieme, gustarsi ottime birre e le suggestive atmosfere della città bavarese. “Si parte lunedì 30 settembre dal Rose & Crown verso le 4, alla chiusura del pub, con un pullman gran turismo”, ci spiegano Richard e Roberto Di Angelo titolari dello storico locale. “Alloggeremo in un hotel centralissimo a 5 minuti di passeggiata dalla festa. Da 25 anni organizziamo questo tour e abbiamo la giusta esperienza per fare le scelte migliori. Abbiamo programmato tre giorni per godere le atmosfere dell’Oktoberfest e la splendida città bavarese bevendo boccali di birra fresca. Poi il mercoledì, 2 ottobre, è previsto il rientro con una ‘chicca’ offerta dal Rose & Crown: una tappa in una caratteristica fabbrica della birra bavarese con visita guidata all’intero processo produttivo e, per finire, una degustazione di birra freschissima e prodotti tipici locali. In totale, una gita di 3 giorni dedicata ai clienti e amici del Rose & Crown e a tutti i fan della buona birra. Chi fosse interessato può contattarci utilizzando i nostri recapiti, li trovate sul sito, o venire direttamente a bersi una birra al Rose & Crown. Affrettatevi perché abbiamo già opzionato l’hotel, i posti disponibili sono limitati e fino ad esaurimento”.