Rimini, Castel Sismondo fiorisce con il ritorno di "Giardini d'autore"

Un'immagine di una precedente edizione di "Giardini d'autore" a Rimini.

Torna a Rimini "Giardini d'autore". La manifestazione che ogni anno richiama in Riviera i migliori vivaisti d’Italia continua a crescere: tra il Castello e il Teatro Galli sboccia di nuovo il più grande polmone verde temporaneo della città. Il 20, 21 e 22 settembre Giardini d’Autore farà fiorire Castel Sismondo, piazza Malatesta e una serie di spazi in tutta la città, compresa la nuova arena Francesca da Rimini. Come di consueto saranno allestiti laboratori e attività gratuite per il pubblico. "Una edizione da sogno perchè ricca di richiami onirici e suggestioni, ispirata a Federico Fellini a pochi mesi dal gennaio 2020, anno del centenario della nascita del regista: anche il manifesto è un omaggio al maestro del cinema italiano, con le scimmie che richiamano l’immaginario felliniano, dalla celeberrima sequenza di Ginger&Fred fino alla caricatura, dai tratti animaleschi, del compagno di genio Pablo Picasso", spiegano gli organizzatori.