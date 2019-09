Vetture storiche in esposizione nel centro storico di Santarcangelo ritratte dagli artisti locali

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 07:40 - 16 Settembre 2019

Pittrice all'opera a Motorarte.

Fine settimana intenso per l'Hf Club di Santarcangelo. Sabato pomeriggio dodici soci del sodalizio romagnolo hanno messo a disposizione le proprie vetture storiche spider per una sfilata, con a bordo le partecipanti al concorso di bellezza Miss Straniera d'Italia, lungo le strade principali di Cervia e Milano Marittima.

Domenica impegno invece "casalingo" con le auto che sono state esposte nel centro storico di Santarcangelo in occasione della manifestazione denominata Motorarte. Alcuni artisti locali hanno immortalato su tela i mezzi a quattro ruote, avendo come sfondo alcuni edifici storici e caratteristici della città romagnola.Anche in questo caso tanta folla a seguire le varie fasi dell'evento. Adesso tutto l'impegno dell'Hf Club si concentrerà nell'organizzazione della gara di regolarità, Memorial Bisulli, in programma il 20 ottobre, ultima prova del Trofeo della Romagna e della Coppa Lancia Fulvia.