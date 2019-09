Basket C Silver, i Titans San Marino al secondo posto nel torneo di Bertinoro

Sport

Repubblica San Marino

16 Settembre 2019

La squadra dei Titans San Marino.

Niente da fare per i Titans nella finale del torneo di Bertinoro, interessante quadrangolare in preparazione della stagione. La Tiss’ You Care si è dovuta arrendere nell’ultimo atto del torneo proprio ai padroni di casa del Gaetano Scirea (70-95), altra squadra di C Gold niente male.

La partita ha visto fin da subito i padroni di casa prendere un cospicuo vantaggio grazie a percentuali al tiro decisamente alte e a giocate d’attacco sempre efficaci. Bottino d’attacco da considerarsi sufficiente, quello sammarinese del primo quarto (16), ma dall’altra parte i romagnoli, nello stesso lasso di tempo, ne han messi addirittura 36. È su questo vantaggio che lo Scirea costruisce la vittoria. La Tiss’ You Care nei secondi dieci minuti di partita gioca meglio, vince il quarto e va all’intervallo sotto di 19 (33-52).

Di ritorno dagli spogliatoi è ancora il Gaetano Scirea a menare le danze. La forbice si allarga al 30’ (47-75) e si restringe nel finale dopo un quarto periodo ad alto punteggio (70-95). Nel complesso una gara che ha visto la Tiss’ You Care soffrire nel primo quarto ma poi giocarsela alla pari con avversari di categoria superiore (-5 nei successivi 30 minuti).



Il tabellino

TISS’ YOU CARE SAN MARINO – GAETANO SCIREA BERTINORO 70-95

TISS’ YOU CARE: Flan 18, Palmieri 2, Macina 6, Raschi 11, Squarcia 2, Sorbini 11, Campajola, Buzzone 9, Semprini 9, Gaspari 2, Saponi, Alviti. All.: Padovano.

SCIREA: E. Solfrizzi 5, Rossi 11, Montaguti 9, Zambianchi 16, Ravaioli 8, Angeletti, Bessan 2, Rissi 6, Farabegoli 18, Bracci 8, Em. Solfrizzi 6, Stoica 6.

Parziali: 16-36, 33-52, 47-75, 70-95.