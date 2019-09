A Rimini oltre 40.000 presenze per la seconda edizione di Italian Bike Festival

Attualità

Rimini

| 20:38 - 15 Settembre 2019

Spettacolari acrobazie a Italian Bike Festival.

Cala il sipario sulla seconda edizione di Italian Bike Festival. La più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della bici e ai suoi appassionati non ha tradito le aspettative ed è sensibilmente cresciuta rispetto all’esordio. Le premesse c’erano tutte: l’adesione di oltre 300 brand del mondo bici, degli accessori e dell’abbigliamento, e un area esposititiva quasi raddoppiata ed arrivata a 40.000 mq.



La risposta del pubblico non si è fatta attendere e al Parco Fellini di Rimini, nel corso della tre giorni, sono accorse oltre 40.000 persone per provare in anteprima i modelli di bici del 2020.



“Quando abbiamo immaginato Italian Bike Festival avevamo un sogno, realizzare una grande festa dedicata a tutti gli appassionati del mondo del ciclismo, che riuscisse a coinvolgere il mondo delle aziende e ad arrivare anche ai semplici curiosi", hanno dichiarato Francesco Ferrario e Fabrizio Ravasio, organizzatori di Italian Bike Festival, che hanno aggiunto: "Con questa seconda edizione, benedetta da un clima estivo, abbiamo visto il nostro sogno concretizzarsi. Il ringraziamento più grande va, oltre alle tantissime aziende che hanno deciso di scommettere su di noi, a tutti i partecipanti. Vedere una così alta affluenza e una partecipazione attiva di appassionati provenienti da tutta Italia è sicuramente la soddisfazione più grande. La vera sfida però inizia adesso. Dovremo raccogliere tutti i feedback ricevuti in questi tre giorni e iniziare fin da subito a preparare una terza edizione ancora più grande e ancora più ricca di contenuti. Se lo merita questo territorio, per il supporto e l’attenzione dimostrata verso questo settore. Se lo meritano soprattutto gli appassionati che mai fino ad oggi avevano avuto una manifestazione ideata su misura per loro”.



A contribuire al successo di questa edizione di Italian Bike Festival sono stati anche i tanti contenuti immaginati per rendere ancor più coinvolgente la partecipazione del pubblico! La realizzazione di Talk Like This, gli approfondimenti dedicati al mondo della bici; la presenza di tutti i grandi campioni del ciclismo su strada, della MTB e del Triathlon (Mario Cipollini, Gilberto Simoni, Damiano Cunego, Alessandro Ballan, Davide Cassani, Alessandro Petacchi, Marco Aurelio Fontana, Davide Uccellari e tanti altri); l’organizzazione di contenuti sportivi e le performance, con lo show in notturna dell’eEnduro International Series, l’IBF Junior Trophy – Memorial Gianluca Grossi, le esibizioni di Paolo Patrizi e del Cobra Team di BMX Freestyle; l’organizzazione della Malatestiana e la realizzazione del Tourism Village dedicato al mondo del cicloturismo.