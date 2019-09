Calcio D: Cattolica Sm, buon punto in casa Agnonese (1-1)

Sport

Cattolica

| 20:11 - 15 Settembre 2019

L'allenatore del Cattolica Sm Emmanuel Cascione.

Missione compiuta per il Cattolica – San Marino che con un solo tiro in porta strappa un punto sul rettangolo del ‘Civitelle’ e lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa incapaci di centrare la prima vittoria stagionale. Dopo appena dodici minuti a sbloccare la contesa è l’argentino Acosta che di testa capitalizza al meglio un cross di Nicolao sfuggito sulla corsia di sinistra. Gara in discesa? Neanche per sogno, perché il Cattolica di Emmanuel Cascione si ricompatta e perviene al pareggio (34’), quando Elefante commette un evitabile fallo su capitan Merlonghi, poi costretto ad uscire, nella sua metà campo. Sulla sfera va Kevin Stallone che disegna una parabola perfetta per il francese Cisse, il quale davanti Mejri lo trafigge senza troppo faticare. Doccia gelata per gli altomolisani che reagiscono sul finale di tempo (42’): angolo di Nicolao che sul secondo palo trova ancora la testa di Acosta, ma questa volta Aglietti fa buona guardia. Numero uno ospite che si ripete sempre su Acosta a pochi secondi dal gong che decreta la fine delle ostilità. La ripresa si apre con il cambio Elefante – D’Ercole che in attacco dà più verve ai granata. Gli uomini di Marinelli sfiorano il raddoppio con Minacori (60’) che imbeccato da Allegra chiama agli straordinari Aglietti. Al valzer di sostituzioni di Cascione, l’Olympia risponde con due calci piazzati dal limite dell’area, ma clamorosamente sprecati prima da Peijc (66’), poi da Acosta (80’). Al 93’ l’episodio che fa infuriare l’intera tribuna con Minacori, che spalle alla porta, viene strattonato e cade giù, per Angelillo di Nola tutto regolare.



Agnonese – Cattolica 1-1



Reti: 12’ Acosta, 34’ Cisse



Ol. Agnonese (4-3-3): Mejri; Ballerini Frabotta Allegra Nicolao; Pejic Viscovich Diarra (85’ Kone); Elefante (49’ D’Ercole) Acosta Minacori. A disp.: Spadone, Rullo, Colonna, Vogliacco, Carlucci, Dembele, Percovic. All. Marinelli

Cattolica (5-2-3): Aglietti; Croci Berra Gabrielli Fabbri Pasquini (74’ Battistini); Gaiola Merlonghi (37’ Moroni); Pasquini Cisse (78’ Rizzitelli) Bernardi (67’ Notarile). A disp.: Benedettini, Maggioli, Guarino, Nsingi, Guglielmi. All. Cascione



Arbitro: Angelillo di Nola



Note: 500 spettatori (20 tifosi da Cattolica). Ammoniti: Acosta, Gaiola, Viscovich, Croci, Aglietti. Al 93’ espulso il tecnico Cascione. Angoli: 3-3. Recupero: 3’+ 4’