Calcio Eccellenza, la Fya Riccione fermata in casa sul pari dal Sanpaimola: 0-0

Sport

Riccione

| 20:02 - 15 Settembre 2019

L'ingresso in campo delle due squadre.

La Fya Riccione non riesce ad andare oltre allo 0-0 in una gara piuttosto bloccata con entrambe le compagini impegnate prevalentemente nella fase difensiva. Primo tempo con poche emozioni e ripresa caratterizzata da due occasioni per i padroni di casa. La prima al 65′ con Cecchetti che da due metri spara su Bianconi. Azione molto simile cinque minuti dopo con Sparaventi che calcia da posizione ravvicinata sul portiere. A dieci dal termine da registrare anche una bella girata di Stella fuori di poco. Ai punti probabilmente i riccionesi avrebbero vinto, ma intanto si portano a casa l’imbattibilità di Passaniti arrivata a 270 minuti



Il tabellino



FYA RICCIONE – SANPAIMOLA 0-0



FYA RICCIONE: Passaniti, Borghini, Tamagnini, Alberigi (37 st Lunadei), De Luigi, , Anastasi, Giovanelli (7 st Cecchetti), Enchisi, Docente, Sparaventi (33 st Stella), Giunchetti. A disp: Pompili, Ioli, Cecchi, Censoni, Nigro, Di Marzio. All: Lorenzi

SANPAIMOLA: Bianconi, Borini, Ragazzini F., Mengolini, Landini, Temporin, Cerasuolo (24 st Strazzari), Suzzi, Bonavita (34 st Fall), Errani (28 st Ragazzini T.), Pioppo. A disp: Baldani, Fort, Ferri, Battiloro, Sasso, Dalla Malva. All: Tinti

ARBITRO: Drigo della sezione di Portogruaro

AMMONITI: Giunchetti (F)