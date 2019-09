Tennis, Sveva Azzurra Pansica finalista nell'ultima tappa del circuito Junior Next Gen Italia

Sport

| 18:33 - 15 Settembre 2019

Sveva Azzurra Pansica.

Ancora buoni risultati per i giovani allievi della San Marino Tennis Academy. In questo caso la protagonista è Sveva Azzurra Pansica, che ha raggiunto la finale nel tabellone Under 12 dell’ultima tappa del circuito nazionale Junior Next Gen all’Euro Tennis di Cordenons.

Nel torneo di macroarea Nord Est la romagnola (numero 2 del seeding), che da pochi giorni si allena con Giorgio Galimberti sul Titano, ha ottenuto un ottimo risultato, anche grazie al lavoro svolto in questi mesi alla Scuola Federale Sammarinese, battendo nei quarti Alessia Vittoria Landi per 6-1 6-2 e in semifinale Chiara Albiero per 6-4 3-6 10/6, prima di cedere 6-4 6-1 nel match conclusivo a Vittoria Segattini, prima testa di serie.