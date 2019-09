Calcio D, la Sammaurese cade a Fiorenzuola 2-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:54 - 15 Settembre 2019

La squadra della Sammaurese.







Fiorenzuola conquista i tre punti superando per 2-1 la Sammaurese. Il primo tempo si chiude con il Fiorenzuola meritatamente in avanti nel punteggio. Il gol di Bruzzone arrivato al ventottesimo certifica la supremazia territoriale rossonera: Tognoni conquista una punizione sulla destra dell'area della Sammaurese, la palla calciata nel mezzo attraversa tutta l'area prima di finire sui piedi di Bruzzone che da un passo insacca. Sammaurese in avanti al 22' con Pieri che calcia in piena area rossonera, pallone deviato dalla difesa rossonera lontano da Battaiola. Al 33' punizione dal limite per la Sammaurese. La battuta di Scarponi tocca la barriera e finisce in corner. Nella successiva azione di calcio d'angolo cross per Brighi che non riesce ad indirizzare la sfera verso la porta rossonera.

Nella ripresa in avvio Fiorenzuola pericoloso in avanti. Amore indovina una verticalizzazione per Bruzzone che gira la palla in mezzo. Di un soffio Piraccini non arriva sul pallone. Al 24' il raddoppio Fiorenzuola: Tognoni conquista un rigore su fallo di Brighi (espulso per fallo da ultimo uomo). Sul dischetto si presenta Piraccini: conclusione angolata, soltanto sfiorata da Grasso.

Al 42' Camara viene steso in piena area rossonera, l'arbitro fischia il rigore. Costantini dal dischetto spiazza Battaiola ed accorcia le distanze per la Sammaurese. Al 48' conclusione di Pozzebon in piena area, Grasso respinge con i piedi. Sul contropiede della Sammaurese grande chiusura di Bruzzone su Pieri lanciato a rete. Finisce 2-1.



Il tabellino



Fiorenzuola - Sammaurese 2-1

Fiorenzuola: Battaiola; Olivera; Guglieri; Zaccariello; Bruzzone; Cavalli; Tognoni; Guerrini (53’ Tunesi); Arrondini; Piraccini (79’ Pozzebon); Amore (72’ Carrara). A disposizione: Bertolazzi; Vago; Hathaway; Cremona; Moise; Facchini. All. Tabbiani.

Sammaurese: Grasso; Mingucci (62’ Nicoli); Merciari; Brighi; Lisi (72’ Camay); Lombardi; Solla (82’ Camara); Scarponi; Pieri; Noschese (79’ Costantini); Camara (72’ Santoni). A disposizione: Ramenghi; Deniku; Borghi; Pollini. All. Protti.

Arbitro: Trevisan (Cardinaletti; Tonti)

Reti: 28’ Bruzzone (F); 69’ rig. Piraccini (F); 86’ rig. Costantini (S)

Note: Recupero: 3’ e 5’

Ammoniti: Carrara (F) - Espulsi al 68’ Brighi (S) ed all’85’ Lombardi (S).