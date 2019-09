Calcio D, primo punto per la Savignanese in casa con l'Alfonsine

Sport

Savignano sul rubicone

17:26 - 15 Settembre 2019













Arriva il primo punto in campionato per la Savignanese, che, davanti al pubblico amico del Capanni, divide il bottino con l'Alfonsine (0-0).

Prima frazione equilibrata con i gialloblù insidiosi con le incursioni di Brighi, Turci, Peluso, Longobardi e Castellano e, dall'altra parte, i ravennati pericolosi con Casadei e Giacomoni, che centra la traversa su calcio d'angolo.

Nella ripresa la squadra di Farneti cerca di alzare il baricentro ulteriormente per fare sua la partita: prima Turci, Brighi e Peluso mettono apprensione alla retroguardia ospite, poi al 60' Manuzzi salta tutti ed effettua un magnifico pallonetto, ma un difensore rivale salva sulla linea. Passano i minuti e i nostri insistono con Castellano, che prima calcia alto dalla distanza (66') poi trova la testa di Longobardi, che colpisce benissimo, ma il portiere fa un miracolo e devia in angolo (70'). Ancora Castellano, scatenato, crossa in maniera splendida per Manuzzi, che però inzucca fuori da due passi. Nel finale ci prova anche Turci, tuttavia il suo tiro al volo è salvato da un biancoazzurro a portiere battuto.

Al triplice fischio è dunque 0-0. Nel prossimo turno trasferta in Lombardia sul terreno dello Sporting Franciacorta.



Il tabellino

SAVIGNANESE-ALFONSINE 0-0

SAVIGNANESE: Mordenti, Castellano, Guidi (77' Tamagnini), Cola, Brighi, Longobardi, Peluso, Rossi, Giacobbi, Manuzzi, Turci. A disp: Ambrosini, Battistini, Tisselli, Tamagnini, Cristiani, Torsani, Luzzi, Gadda, Manuzzi All Farneti

ALFONSINE: Carroli, Ricci Maccarini, Manara, Magri (50' Derjai), Bertoni, Giacomini, Santucci (78' Gavoci), Alessandrini (65' Ricciotti), Casadei (60' Tavolieri), Innocenti, Venturi (80' Innocenti) A disp: Palermo, Succi, Bravi, Deriai, Ricciotti, Tavolieri, Gavoci, Saporetti, Innocenti All Gori

Ammoniti: Turci, Peluso, Rossi