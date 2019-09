Domenica al sapore estivo, ma da mercoledì sul riminese atteso calo termico

Attualità

Rimini

| 15:45 - 15 Settembre 2019

Foto di Matteo Licciardello.

Un weekend e un inizio di settimana dal sapore estivo, come da previsione. Sul riminese domenica 15 settembre si sono registrati infatti valori massimi tra i 24° e i 27°. Anche lunedì 16 e martedì 17 settembre saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature giornaliere tipiche del periodo estivo. Valori destinati però a scendere mercoledì, a causa di un fronte freddo in discesa da Nord, che lambirà anche l'Italia. Rimane la marcata incertezza dal punto di vista delle precipitazioni.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Lunedì 16 Settembre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso per nubi alte stratificate in transito.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve aumento, valori minimi sui +17/19°C, massime fino a +25/27°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi da Sud-Est nel pomeriggio.

Mare: da calmo a poco mosso.

Radiazione UV: 6 (alta).

Attendibilità: molto alta.



Martedì 17 Settembre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: In prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve aumento nei valori massimi, fin sui +26/28°C. Minime collocate sui +17/19°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV: 6 (alta).

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 18 Settembre



Avvisi: Rinforzo della ventilazione da Est/Nord-Est con raffica a tratti forte e moto ondoso in aumento.

Stato del cielo: Nuvolosità in aumento nel corso della giornata, con cieli da poco o parzialmente nuvolosi fino a nuvolosi nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: possibili locali rovesci in moto da Nord-Est verso Sud-Ovest tra pomeriggio e serata. Non esclusi fenomeni temporaleschi nella fase iniziale del peggioramento.

Temperature: in diminuzione nei valori massimi, collocati sui +23/25°C, valori minimi sui +17/19°C.

Venti: in rinforzo da Est/Nord-Est tra pomeriggio e serata con raffica tesa lungo la costa.

Mare: poco mosso con moto ondoso in aumento dal pomeriggio, fino a mosso sotto costa e molto mosso al largo.

Radiazione UV: 4 (moderata).

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: Giovedì 19 vedrà cieli in prevalenza nuvolosi e la possibilità di residue piogge nella prima parte di giornata, maggiori schiarite da Venerdì 20 con il fine settimana che si prospetta stabile e prevalentemente soleggiato.



Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

