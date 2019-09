Tennis, torneo Veterani: Umberto Calcagno e Roberto Meco in grande evidenza

Sport

Rimini

| 14:03 - 15 Settembre 2019

La manifestazione al Ct Cicconetti entra nel vivo.



Con i primi match dei tabelloni finali entra nel vivo sui campi del Circolo Tennis Cicconetti il torneo Veterani Over 45 e 55, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”. Ancora una volta protagonisti i giocatori di casa. Nell’Over 45 si qualifica Umberto Calcagno, nel tabellone finale brilla Roberto Meco.

Over 55, 1° turno tabellone finale: Franco Carlini (3.5)-Giovanni Venturini (4.3) 6-1, 4-0 e ritiro, Maurizio Foschi (3.5)-Roberto Bugli (4.3) 6-1, 6-0. 2° turno: Alberto Amadio (3.4)-Francesco Benanchi (3.5) 7-5, 6-2. Over 45, turno di qualificazione: Umberto Calcagno (4.2)-Fulvio Fracassi (4.1, n.1) 6-3, 6-2, Marco Leardini (4.1, n.4)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2) 7-5, 6-7, 10-2. 1° turno tabellone finale: Filippo Francini (4.1)-Davide Petrini (3.5) 6-3, 6-3, Roberto Meco (4.1)-Matteo Vaccari (3.5) 6-4, 7-6. 2° turno: William Ricci (3.4)-Paolo Raffaelli (4.1) 6-1, 6-3. Ottavi per Claudio Chiani (3.5).