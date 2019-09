Misano, in Moto 3 vince la squadra del Sic: primo hurrà in carriera per Tatsuki Suzuki Il pilota giapponese della SIC58 ha preceduto sul traguardo John McPhee e Tony Arbolino.

Sport Misano Adriatico | 12:25 - 15 Settembre 2019 Suzuki vincitore della Moto 3 (foto Ansa). Prima vittoria in carriera per Tatsuki Suzuki che ha vinto la gara di Moto3 del Gp di San Marino, 13ma prova del Motomondiale. Il pilota giapponese della SIC58 ha preceduto sul traguardo John McPhee e Tony Arbolino. Il leader del Mondiale, Lorenzo Dalla Porta, ha chiuso all'8/o.