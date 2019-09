E' stagione di funghi e riaprono gli Sportelli Micologici: ecco le regole da seguire

Attualità

Rimini

| 10:50 - 15 Settembre 2019

Parte la stagione dei funghi.

Con il finire dell’estate, inizia il periodo di crescita dei funghi e con questo si ripropongono i problemi legati alla raccolta ed al consumo di funghi non corretto.



ECCO LE REGOLE DA SEGUIRE al fine di prevenire casi di intossicazione, o veri e propri avvelenamenti: non raccogliere i funghi in modo indiscriminato, ma sempre nel rispetto dell’ambiente, tenendo presente che tutti i funghi sono utili.

Evitare il consumo di funghi in grandi quantità ed in pasti ravvicinati, ricordando che i funghi sono sempre un alimento piuttosto difficile da digerire.

Evitare il consumo da parte di bambini, donne in gravidanza, persone che soffrono di intolleranze alimentari o disturbi dell’apparato digerente.

Evitare il consumo di funghi che non provengono dalla rete commerciale o, se raccolti da privati, di cui non sia stata identificata con certezza la specie da persone qualificate.

Ricordare che quasi la totalità dei funghi commestibili provocano disturbi, o veri e propri avvelenamenti, se consumati crudi, poco cotti o in quantità eccessive.



IN CASO DI INSORGENZA DI DISTURBI DOPO IL CONSUMO DI FUNGHI: contattare il proprio medico curante, o l’Ospedale, ai primi sintomi di malessere.

Tenere a disposizione eventuali avanzi del pasto e dei funghi consumati.

Fornire indicazioni utili per l’identificazione delle specie fungine consumate e del loro luogo di raccolta.



E’ pertanto sempre opportuno sottoporre i funghi raccolti, o ricevuti in regalo, al controllo degli esperti dell’Ispettorato micologico.

L’Ispettorato Micologico aprirà con sedute dedicate per la consulenza alla cittadinanza e ai commercianti il giorno 30 settembre, mentre su appuntamento (telefonando alla segreteria del Dipartimento di sanità Pubblica Rimini al numero 0541. 707290) le certificazioni sono rilasciate dal lunedì al Venerdì. I giorni di apertura e gli sportelli sono i seguenti:



Rimini - Via FLaminia s.n. ingresso posteriore Ospedale Infermi Rimini: Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 ; Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.



Riccione - Via Sicilia, 55 Riccione: Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00



Novafeltria - Piazza Bramante 10 : Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00.