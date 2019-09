FOTO Grande spettacolo in notturna al parco Fellini con i campioni della mountain bike

Attualità

Rimini

| 07:14 - 15 Settembre 2019

eEnduro International Series a Italian Bike Festival di Rimini.

Italian Bike Festival supera a pieni voti il giro di boa dell’edizione 2019. La seconda giornata della più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della bici si è conclusa con lo spettacolo dell’eEnduro International Series e dei suoi campioni.

Il bronzo Olimpico Marco Aurelio Fontana, il campione italiano 2018 Andrea Garibbo, Nicola Casadei, Asia Marcellini e Vittorio Gambirasio si sono dati battaglia insieme ai più forti campioni di questa disciplina nell’area off road di 3500 mq allestita in Parco Fellini e aperta, durante la giornata, ai test di Mountain Bike e di E-Mountain Bike. Un grande show, reso ancor più suggestivo dallo svolgimento in notturna, che ancora una volta dimostra come le eBike siano diventate competitive nell’agonismo, oltre a indiscusse protagoniste della scena urban. Ma quella di sabato 14 settembre è stata anche la giornata dei grandi campioni e dell’attesissimo “uno contro tutti” tra Mario Cipollini e i suoi fan. Al termine di una lunga ed emozionante serie di domande da parte del Direttore di TuttoBici Pier Augusto Stagi, il Re Leone si è intrattenuto con i partecipanti, ha firmato autografi ed ha risposto alle domande di chi lo ha sempre seguito ed ammirato come ciclista.



Il programma di domenica 15 settembre prevede, al mattino alle 8.00, la partenza della Malatestiana, la prova cicloturistica che attraverserà i territori della Signoria di Rimini per far ritorno all’ora di pranzo all’interno del Village di Italian Bike Festival. Il programma di Talk Like This prevede due appuntamenti: uno dedicato alla performance e alla scelta dei materiali nel triathlon moderno e uno al mito di Marco Pantani. Per tutto il giorno continueranno invece i test e le performance del Cobra Team di Bmx Freestyle e del campione di Bike Trial Paolo Patrizi.