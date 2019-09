Basket B, Albergatore Pro in rimonta si impone al Flaminio sulla Rekico Faenza: 88-81

Sport

Rimini

| 22:36 - 14 Settembre 2019

Il pivot Tommaso Rinaldi in fase difensiva (foto Fb Faenza).

Nell'amichevole del Flaminio contro Faenza la spunta nel finale, in rimonta, Albergatore Pro che deve rinunciare a Moffa e Francesco Bedetti, tenuti precauzionalmente a riposo, ma batte in rimonta una buonissima Faenza. Nel finale strappo decisivo di RBR che dopo essere stata sotto nel terzo quarto completa la rimonta e vince con grande cuore.

Pronti via ed Albergatore Pro si affida alla presenza di un ritrovato Rinaldi sotto canestro, dall'altra parte l’ex Crabs Tiberti e Sgobba danno filo da torcere alla difesa biancorossa e tengono a contatto Faenza. Pesaresi e Rivali provano ad aprire il gioco nel secondo quarto con due bombe, ma gli ospiti rispondono a tono e riescono a chiudere avanti di un punto alla fine del primo tempo. Nel terzo quarto tanti errori da entrambe le parti e la sensazione che le due squadre comincino ad essere stanche, anche se Faenza riesce comunque a guadagnare altre due lunghezze. Negli ultimi 10', però, arriva una super rimonta in pieno stile RBR con difesa a tutto campo, tanto cuore e giocate da campioni quali le avventure al ferro di Luca Bedetti ed i preziosi canestri di Rinaldi e Broglia. Dall'altra parte in evidenza gli ex Bruni e Tiberti.

Match intento in cui i biancorossi hanno dato prova ancora una volta di non mollare mai e di rimanere sempre attaccati alla partita nonostante le difficoltà che gli infortuni e gli avversari presentavano. Questo è di ottimo auspicio per il campionato che inizierà tra 15 giorni. Nuova partita mercoledì 18 settembre al Carisport di Cesena per la seconda sfida amichevole contro i Tigers. Palla a due ore 18, vi aspettiamo!



Il tabellino

Abergatore Pro RBR-Rekico Raggisolaris Faenza 88-81

RBR: Bianchi 4, Pesaresi 10, Moffa NE, Ramilli 4, Chiari NE, Rivali 12, Bedetti L. 17, Guziur 2, Bedetti F. NE, Rinaldi 17, Broglia 13, Ambrosin 8. All. Bernardi, Brugè, Middleton.

FAENZA: Rubbini 10, Oboe 4, Zampa 2, Calabrese 4, Tiberti E. 15, Santucci, Bruni 12, Klyuchnyck 10, Sgobba 16, Tiberti A. 8. All. Friso, Agresti.

PARZIALI: 23-23, 21-22, 13-15, 31-21