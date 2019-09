Servizio civile universale in provincia di Rimini: 201 posti per giovani dai 18 ai 28 anni

Attualità

Saranno quasi 40 mila, 201 in provincia di Rimini, i giovani che verranno selezionati in tutta Italia per partecipare al primo bando di Servizio civile universale, un’opportunità di crescita e lavoro per giovani dai 18 ai 28 anni compiuti della durata di un anno in ambiti quali promozione culturale, musei e biblioteche, scuola e minori, assistenza anziani, disagio adulto ed assistenza a persone con disabilità e progetti esteri.



COSA CAMBIA

Rispetto al vecchio Servizio civile nazionale cambia che il servizio dura meno, 25 ore a settimana invece che 30, il che permetterà di svolgere anche un altro impiego, ma in proporzione viene pagato di più ovvero 4,4 euro l’ora (prima erano 3,6 del vecchio bando): ogni mese i candidati percepiranno 439,50 euro. Il percorso può durare dagli 8 ai 12 mesi.



SCADENZA

Le domande vanno presentate entro le 14 del 10 ottobre in via telematica attraverso l'uso di credenziali o con il riconoscimento SPID. Per informazioni è a disposizione il Copresc Rimini, coordinamento provinciale enti di servizio civile (qui tutti i recapiti).



I PROGETTI

SCUOLA E MINORI

A SCUOLA NEL VILLAGGIO

10 POSTI a Rimini

MINORI, FUTURO E BENESSERE

20 posti a Rimini, Novafeltria, Casteldelci, Maiolo, San Leo, Talamello, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, Bellaria-Igea Marina e Montescudo-Montecolombo

UNA SCUOLA ANCORA PIÙ INCLUSIVA

17 POSTI a Morciano, Mondaino, Montegridolfo, Riccione e Saludecio



PROMOZIONE CULTURALE

L’ARTE DELLA COMUNITÀ

8 POSTI a Santarcangelo di Romagna

PROGETTAZIONI ARTISTICHE NEL PRESENTE E NEL FUTURO :

6 POSTI a Rimini e Riccione

MUOVIAMOCI TUTTI :

4 POSTI a Rimini e Cattolica

L’ARTE DELLA CONVIVENZA :

16 POSTI a Rimini e Riccione

UNIVERSITÀ: STUDIARE, VIVERE, LAVORARE

7 POSTI a Rimini

GIOVANI IN COMUNICAZIONE

3 POSTI a Cattolica, Poggio Torriana e Riccione

ABBI CURA DI TE

1 POSTO a Rimini

BIBLIOTECHE E MUSEI

BIBLIOTECHE: ACCESSO E DEMOCRAZIA

13 POSTI a Rimini, Santarcangelo, Cattolica, Misano Adriatico, Bellaria-Igea Marina e Riccione

CONOSCENZA E CULTURA 2.0

6 POSTI a Morciano di Romagna, Gemmano, Saludecio, Coriano e Rimini



DISAGIO ADULTO

2019 UN ANNO DA SBALLO

2 POSTI a Maiolo e Montescudo-Montecolombo

SULLA VIA DEL PERDONO

3 POSTI a Coriano, Montescudo-Montecolombo e Saludecio

2019 OLTRE LA STRADA C’È LA VITA

2 POSTI a Rimini

INdipendenza

4 POSTI a Montescudo-Montecolombo e Rimini

ASSISTENZA DISABILI

QUASI AMICI

1 POSTO a Rimini

OLTRE I LIMITI

16 POSTI a Misano, Rimini, Cattolica e Bellaria-Igea Marina

2019: IN RETE CON IL FUTURO

8 POSTI a Rimini, Santarcangelo, San Leo, Poggio Torriana e San Clemente

ASSISTENZA ANZIANI

UN ANZIANO PER AMICO

20 POSTI a Rimini, Montescudo-Montecolombo, Rimini e Cattolica

GENERAZIONI IN DIALOGO

7 POSTI a Rimini e Riccione

QUARTET

5 POSTI a Rimini, Riccione e Santarcangelo

A MANO A MANO

4 POSTI a Rimini

