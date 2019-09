MotoGp, al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini attesi 90mila spettatori. Tanti Vip

Sport

Misano Adriatico

| 18:34 - 14 Settembre 2019

Il riminese Matteo Ferrari sul podio della gara vinta della Moto E (foto Petrangeli).

Tutto pronto a Misano World Circuit per il grande giorno del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini. L’attesa è per un pubblico in linea con l’edizione 2018, con almeno circa 90.000 persone che domani arriveranno a Misano Adriatico da tutto il mondo. Sulla Riders’ Land accesi anche i riflettori dei media (accrediti da oltre 30 Paesi) e una diffusione mondiale con i colori del progetto #RideOnColors che trasmetteranno nei cinque continenti i valori del territorio ad un pubblico di 1,2 miliardi di persone.

I RISULTATI IN PISTA

Oggi prove ufficiali per Moto2, Moto3 e Moto GP, oltre alla prima gara anche a Misano World Circuit per la MotoE.

Pole position in MotoGP per Maverik Vinales (Monster Energy Yamaha MotoGP), seconda piazza per Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing), terzo Fabio Quartararo (Petronas Yamaha Srt).

In Moto2 pole position per Fabio Di Giannantonio (Speed Up Racing), al suo fianco avrà domani Alex Marquez (Eg 0,0 Marc Vds) e Augusto Fernandez (Flexbox XP40).

In Moto3, cinque italiani nei primi dieci, prima pole position per Tatsuki Suzuki (Sic58 Squadra Corse); alle sue spalle Aron Canet (Sterilgarda Max Racing Team) mentre completa la terza fila Tony Arbolino (Snipers Team).

Prima gara oggi per la MotoE, che ha debuttato al Simoncelli nel suo primo storico campionato. Ha vinto il riminese Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) davanti a Hector Garzo (Tech3 E-Racing) e Xavier Simeon (Avintia Esponsorama Racing).

TRAFFICO: DOMENICA OCCHIO AI COLORI

I colori indicati sul biglietto faciliteranno il raggiungimento del circuito da parte dei visitatori. Tre i percorsi: il PERCORSO ROSSO indirizzerà i visitatori verso le Tribune A-B-C-D, la Tribuna Centrale Partenze, la Tribuna Carro 1, Misanino, il paddock e l’Hospitality; il PERCORSO VERDE guiderà verso i Prati 1 e 2, mentre il PERCORSO GIALLO indirizzerà verso le Tribune Brutapela, Brutapela Gold e la Tribuna E.

I tre percorsi sono ben identificabili mediante le indicazioni distribuite lungo le strade e ulteriori informazioni saranno fornite dagli ausiliari del traffico presenti nei principali snodi.

La cabina di regia, che vede il suo quartiere generale sotto la Tribuna A, monitorerà la situazione e individuerà ulteriori percorsi per il deflusso del pubblico nella fase più delicata per il traffico.

La Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, inoltre, fornirà aggiornamenti in diretta sul proprio account Twitter, con gli hashtag #DirettaPL e #SanMarinoGP, circa la situazione relativa alla viabilità e indicherà gli eventuali percorsi alternativi da seguire.

GLI OSPITI ATTESI

Ex piloti, sportivi, autorità politiche ma anche attori e influencer attesi tra oggi e domani nel paddock di Misano World Circuit. Da una leggenda della MotoGp come Giacomo Agostini, quindici volte campione del mondo, all’ex stella della WorldSBK Pierfrancesco Chili, passando per il pilota di motocross e supercross Jason Anderson.

Annunciata anche la presenza della pattinatrice artistica su ghiaccio Valentina Marchei, dell’argento olimpico dello shorttrack, nella staffetta 3000 m femminile, Martina Valcepina, e dell’ex campione del mondo di mountain bike Marco Aurelio Fontana.

Ha confermato la sua presenza a Misano World Circuit, per la gara di domani, il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, mentre dal mondo dello spettacolo sono attesi il conduttore Federico Quaranta, il cantante Omar Pedrini e il comico Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, presente già nella giornata di ieri.

Tornerà al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini lo chef Bruno Barbieri e ci sarà anche Mike Coy di Gas Monkey Garage. Dal mondo social sono attesi gli influencer Mariano Di Vaio, Alessandro Magni, Fede Rossi e lo Youtuber J0K3R. Ospiti di Birra Flea, arriverà domani Materazzi Marco, l’ex calciatore e ora allenatore di calcio; sempre dal mondo del calcio sono attesi Andrea Barzagli, considerato uno dei i migliori difensori al mondo della sua generazione e il croato Igor Budan , oggi dirigente sportivo.

Un altro sportivo, ma di diversa disciplina Rok Stipcevic il cestista croato che gioca nella Fortitudo Bologna. Tornano Marco Bocci e Laura Chiatti, la coppia di attori che non ha bisogno di molte presentazioni.

Tra le novità Maric Mike, definito il nutrizionista del respiro e Manuel Bortuzzo il giovane atleta colpito in una sparatoria a Roma che gli ha causato la paralisi agli arti inferiori, ma non gli ha impedito di continuare ad allenarsi e a nuotare. Si attende anche Filppo Magnini Filippo, considerato il miglior stileliberista italiano di sempre.

MOTOGP SOSTENIBILE E SOLIDALE CON KISS MISANO

Sta riscuotendo molta partecipazione la quarta edizione del programma KiSS Misano (Keep it Shiny and Sustainable), l’iniziativa promossa da Misano World Circuit, FIM, Dorna e IRTA, coordinata dalla società Right Hub, finalizzata al miglioramento dell’impatto ambientale e sociale.

Obiettivo: sensibilizzare operatori, spettatori e team sulla raccolta differenziata e sui temi dell’economia circolare per il corretto riciclo di plastica ed alluminio.

Novità di questa edizione è la campagna ad-hoc contro il fenomeno del “littering”, ossia dei mozziconi di sigaretta a terra durante l’evento; sono stati quindi posizionati su tutto il circuito dei porta mozziconi da terra e distribuiti dei porta mozziconi tascabili agli spettatori.

Prosegue, inoltre, la raccolta delle eccedenze alimentari resa possibile grazie all’attiva partecipazione delle hospitality e dei ristoranti. Si aggiunge la raccolta di fondi di caffè presso le hospitality e ristoranti, destinati a essere trasformati da una cooperativa sociale in compost per la coltivazione di funghi commestibili.

Continua il progetto “Calcolo del Rischio Cardiovascolare”, un’iniziativa a supporto dei progetti di prevenzione cardiovascolare e dello stile di vita sano e corretto che si svolgerà sino a domani dalle ore 9 alle 16 nei locali della Palazzina Prato 1 - pista Kart. Solo oggi, sabato 14 settembre, oltre 100 persone si sono sottoposte a un esame gratuito della pressione arteriosa e del battito cardiaco.

THE RIDERS’ LAND EXPERIENCE

Serata sul filo dei ricordi ieri a Rimini, all’Arena Francesca da Rimini con l’iniziativa collaterale alla mostra di Castel Sismondo dal titolo Le Radici della Riders’ Land – Wall of Frame e organizzata dal Nuovo Moto Club Renzo Pasolini per raccontare le radici della Riders’ Land. Tanta emozione nel pubblico che ha ascoltato storie di sacrifici di chi ha corso e vinto, mentre ora è al fianco dei giovanissimi che iniziano ad affrontare i primi impegni.

Presenti tanti piloti, fra i quali il tre volte campione del mondo Pierpaolo Bianchi, il due volte iridato Manuel Poggiali e poi Kevin Zannoni, Matteo Ferrari, Mattia Casadei, Massimo Roccoli, ma anche ex piloti come Luca Casadei, Igor Antonelli, Omar Menghi; Ambra Antonelli, Enzo Manenti e Giorgio Amati per il fuoristrada. Emozionante la storia di Omar, Valerio e Fabio Menghi, una dinastia di protagonisti della Riders’ Land. Alla serata è intervenuto anche Simone Folgori della Federmoto, oltre alla scrittrice Laura D’Amico col suo ‘Pulsioni’. Serata condotta da Boris Casadio.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA SUL TERRITORIO

Domani sera appuntamento a Riccione per ‘Castello Redbull’, dalle 21.00 al Castello degli Agolanti con l’evento speciale promosso da uno dei partner del motomondiale. Musica, performance, food&drink e uno speciale dj set di Andrea Oliva, uno dei deejay più famosi al mondo, per festeggiare piloti e fan del Gran Premio. Nel castello anche una galleria sensoriale di suoni evocativi del mondo del motociclismo e un’installazione a cura di Pulsioni in collaborazione con Garvan Acoustic e Inserire Floppino. Evento in collaborazione con White Events.

A Cattolica continua Motor Beach Circus – Le curve dei tifosi, con le vie del centro (via Dante e parte di via Curiel) personalizzate con i colori delle case motociclistiche e dei piloti della MotoGP. Un modo per ricreare in città il clima del circuito, per il divertimento di appassionati e turisti.

A Rimini domai ultimo giorno per visitare a Castel Sismondo “Le radici della Riders’ Land – Wall of fame”. Aperta dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 23.00 la mostra evoca la storia del motociclismo agonistico attraverso i piloti del Moto Club Renzo Pasolini, tra moto iridate e le memorabilia di campioni mondiali come Pier Paolo Bianchi, Marco Simoncelli e Manuel Poggiali.

LE TRIBUNE

Spettacolo nello spettacolo, durante la MotoGP le Tribune dei tifosi colorano l’evento. Giallo è da sempre il colore dominante nella Brutapela con il sempre attivissimo Fan Club di Valentino Rossi, mentre Rosso è quello della Tribuna E, dedicata a Ducati per i tifosi della Casa di Borgo Panigale. In Tribuna A l’azienda Valsir, sponsor di Ducati, ospita oltre 1.500 persone. La D è da 4 anni la Tribuna di Suzuki con i suoi vivaci colori; nella zona sottostante è allestita anche un’area espositiva con mezzi in mostra e momenti dedicati all’incontro dei piloti con i fans. La Tribuna C ospita i clienti SKY, mentre i Fan Clubs della Riders Land sono in Tribuna Carro 1: Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Lorenzo Baldassarri, Andrea Migno, Niccolò Antonelli e Celestino Vietti. In Tribuna D Top molto attivo il Fan Club di Mark Marquez. Tra le novità di quest’anno, un settore dedicato al Misano World Circuit Fan Club in Tribuna E, dove domani a tutti i presenti sarà regalata una T-shirt MWC.

Info risultati: www.motogp.com

Time Schedule Domenica 15 Settembre

08.20 – 08.40 Moto3 Warm Up

08.50 – 09.10 Moto2 Warm Up

09.20 – 09.40 MotoGP Warm Up

10.05 Enel MotoE Race 2 (7 laps)

11.00 Moto3 Race (23 laps)

12.20 Moto2 Race (25 laps)

14.00 MotoGP Race (27 laps)

Informazioni e biglietti

Le informazioni sulle promozioni ed i costi per assistere al Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini (13-15 settembre 2019) sono disponibili al link www.misanocircuit.com/biglietteria/motogp/

