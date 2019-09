Due nuovi autovelox a Morciano, il sindaco: "Non per fare cassa"

Attualità

| 17:58 - 14 Settembre 2019

Uno dei nuovi autovelox di Morciano.

Due nuovi autovelox fissi in arrivo a Morciano. Gli apparecchi saranno installati sulle vie Forlani e Abbazia dalla prossima settimana. Il sindaco Giorgio Ciotti spiega: "Non per far cassa, in quanto le eventuali multe non andrebbero comunque al comune ma all'Unione della Valconca, ma per ragioni di sicurezza". Le due vie sono molto popolose e frequentate da giovani anziani; le strade al contempo sono lunghe, dritte e larghe, favorendo quindi il piede pesante di qualche automobilista. "I nuovi autovelox saranno ben visibili e segnalati. Si vuole infatti prevenire e non punire", rimarca il sindaco Ciotti.