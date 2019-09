Sport

Misano Adriatico

| 15:04 - 14 Settembre 2019

Maverick Vinales.

Maverick Vinales partirà in pole position nel Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota della Yamaha ha ottenuto il miglior tempo, staccando un 1'32"265 e precedendo un sorprendente Pol Espargaro su Ktm. Il grande favorito per la pole, Quartararo, è terzo. Scintille in pista tra Marc Marquez, solamente quinto, e Valentino Rossi, costretto a partire dalla settima piazza. Tra i due c'è Andrea Dovizioso della Ducati. Buon quarto posto per Morbidelli.