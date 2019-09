Motogp a Misano, sette sospetti 'bagarini' rischiano il Daspo

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:08 - 14 Settembre 2019

Pattuglia della Guardia di Finanza al circuito Marco Simoncelli.

E’ in corso anche in questa seconda giornata del “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini”, sabato 14 settembre, l’intensa attività di contro della Guarda di Finanza. Sono circa 40 i militari che stanno operando già da venerdì mattina presso l’area del circuito eseguendo controlli di polizia economica e finanziaria. In azione anche pattuglie in borghese e le unità cinofile. Nell'ambito del contrasto al bagarinaggio, sono già cinquanta i soggetti sospetti complessivamente identificati e controllati mentre stazionavano nei pressi degli accessi al circuito e delle casse con atteggiamenti da potenziali “bagarini”. Per sette dei soggetti, tutti originari di Napoli e gravati da precedenti, è stata disposta la msura di prevenzione personale del divieto di ritorno nel comune di Misano Adriatico; inoltre la Questura di Rimini valuterà se adottare sette fogli di via obbligatori oppure altrettanti Daspo.



I finanzieri della Tenenza di Cattolica sono impegnati inoltre nell’attività di controllo in materia di rilascio di scontrini e ricevute fiscali, nonché nell’esecuzione di rilevamenti ai fini fiscali presso le aree private dove sono stati allestiti parcheggi per gli spettatori in arrivo a Misano, al fine di identificare il gestore e rilevare il numero dei veicoli in sosta. Infatti, coloro i quali adibiscono un’area privata a parcheggio, devono annotare gli incassi derivanti dall’attività di posteggio, anche se occasionalmente esercitata, nella propria dichiarazione dei redditi. Finora sono stati dieci i gestori controllati.