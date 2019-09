Tennis: Paolo Raffaelli, Claudio Chiani e Roberto Meco brillano nel torneo Veterani

Sport

Rimini

14 Settembre 2019

Il torneo Veterani del ct Cicconetti entra nel vivo.

Con la conclusione dei primi tabellone di qualificazione entra nel vivo sui campi del Circolo Tennis Cicconetti il torneo Veterani Over 45 e 55, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”. Tris di successi locali nel tabellone Over 45 dove avanzano Roberto Meco, Paolo Raffaelli e Claudio Chiani.

Over 55, turno di qualificazione: Luigi Angelo Bertaccini (4.2, n.5)-Antonio Scognamiglio (4.4) 6-7, 6-4, 10-2, Giovanni Venturini (4.3)-Carlo Castelvetro (4.1, n.1) 6-2, 6-4, Roberto Bugli (4.3)-Francesco Mascarin (4.2, n.2) 6-4, 6-0, Tiziano Cipriani (4.3)-Alberto Conficconi (4.2, n.3) 7-5, 6-2. 1° turno tabellone finale: Francesco Benanchi (3.5)-Andrea Ancona (4.2) 6-3, 6-0.

Over 45, turno di qualificazione: Filippo Francini (4.1, n.2)-Simone Cicognani (4.3) 6-0, 6-0, Roberto Meco (4.1, n.5)-Denis Bersani (4.3) 6-2, 6-4. 1° turno tabellone finale: Paolo Raffaelli (4.1)-Carlo Giuseppe Leoncini (3.5) 6-3, 2-6, 6-2, Claudio Chiani (3.5)-Massimo Benvenisti (4.1) 6-2, 6-2.