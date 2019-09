Attualità

Rimini

| 13:42 - 14 Settembre 2019

Sfalci di potatura e sacchetti di immondizia abbandonati in via Freud a Rimini.

Sfalci di potatura abbandonati vicino ai cassonetti dell'organico e immancabilmente cittadini con poco senso civico che abbandonano i sacchetti fuori dai bidoni. E' la situazione segnalata da un nostro lettore in via Freud in zona Gaiofana a Rimini, all'angolo con via Gemelli. "I soliti maleducati, che lasciano ogni tipo di sacchetto", rileva il nostro lettore.