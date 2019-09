Mariella Nava premia la cantautrice riminese Chiara Raggi

Attualità

Rimini

| 12:47 - 14 Settembre 2019

Chiara Raggi riceve il Premio Castrovillari d'Autore.

La cantautrice riminese Chiara Raggi è reduce dal raggiungimento di un altro importante traguardo: il Premio Castrovillari d'Autore 2019, la cui seconda edizione si è svolta giovedì 12 settembre in Calabria. Insieme a lei sono stati premiati anche la cantautrice Eleonora Betti e Massimo Donno, cantautore salentino. La città di Castrovillari vuole premiare figure rilevanti della scena nazionale che si sono distinte per aver realizzato concerti, dischi, produzioni e lavori dando lustro alla canzone d'autore italiana.



Chiara ha ricevuto il premio dal direttore artistico Sasà Calabrese, accompagnato in questa scelta dalla grande cantautrice Mariella Nava, che ha voluto così spiegare le motivazioni dell'assegnazione:



«Chiara Raggi, cantautrice riminese e talento cristallina della nuova scena femminile. Chiara la sua voce, chiara la sua penna quando distintamente traccia profili di storie nei suoi testi ricercati. Chiara la sua chitarra che rintraccia e segue note mai banali, originali nella linea della sua musica. Chiara nei ritmi dispari così come nella sperimentazione di una lingua quale L' Esperanto e chiara quando tocca perfino le tinte del jazz. Chiara il suo nome. La sua arte si esprime già in maniera intelligente e decisa.

La canzone d' autore sa abitare in lei e sicuramente la sua scena si riempirà di luce. L' abbiamo già notata in molti contesti autorevoli e ancora la incontreremo abile sulle corde di un animo romagnolo e sanguigno con la determinazione di chi puó e desidera essere ascoltata per raggiungere le più alte vette del successo».



Le motivazioni di assegnazione del premio per gli altri vincitori sono state da Gatto Panceri, autore di grande rilievo nel mondo della canzone italiana, e Michele Neri, critico musicale, scrittore e autore televisivo prestigioso.