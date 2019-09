Fa 'strike' di auto parcheggiate, poi investe un pedone: la folle fuga di un'automobilista 41enne

Cronaca

Rimini

| 12:40 - 14 Settembre 2019

In primo piano il capitano dei Carabinieri di Rimini Sabato Landi.

Investe un 27enne di Riccione e scappa, ma viene intercettata e bloccata dai Carabinieri. Questa mattina (sabato 14 settembre) una 41enne milanese è stata denunciata per omissione di soccorso e danneggiamento. La donna è risultata anche in uno stato psicofisico di alterazione ed è stata sottoposta a trattaento sanitario obbligatorio, affidata alle cure del personale sanitario dell'ospedale Infermi di Rimini, dove è tuttora ricoverata. Secondo quanto ricostruito, la 41enne, partita da Rimini, ha prima urtato e danneggiato tre automobili in sosta lungo via Chiabrera e viale Regina Margherita; una volta giunta a Riccione, in viale D'Annunzio, ha investito di striscio un 27enne, ferendolo a una gamba, fuggendo senza soccorrerlo. In viale Torino la sua fuga è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e del Radiomobile della Compagnia di Rimini. Successivamente sono intervenute anche pattuglie della Polzia Municipale per i rilievi dei due sinistri a Rimini e dell'investimento del pedone riccionese, che è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini di Riccione.