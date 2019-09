Calcio 1a Cat: nuovo rinforzo per l'Athletic Poggio, il terzino Solazzo

Sport

Poggio Torriana

| 12:31 - 14 Settembre 2019

Il neo acquisto dell'Athletic Poggio Antonio Solazzo ai tempi della Sammaurese.

Volto nuovo in casa Athletic che, alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Stella, annuncia l'ingaggio di un nuovo giocatore. Si tratta di Antonio Solazzo, classe 2000, terzino sinistro dotato di grande corsa e spiccate abilità difensive.



Dopo l'esperienza con la Sammaurese, che l'ha cresciuto calcisticamente dal 2009, ora il neo atleta bernese è pronto per tuffarsi nella nuova avventura arancioazzurra. “Sin dal primo giorno che sono approdato al Poggio ho notato un gruppo forte, in grado di lottare per i propri obiettivi. - spiega il 19enne difensore romagnolo - Ho parlato con la società, il Mister ed alcuni giocatori: sapere che mi vogliono con loro genera in me tanto piacere. Inoltre sono affascinato dal fatto di potermi finalmente confrontare col “calcio dei grandi” e non più solo coi miei coetanei”.



Solazzo è certamente giovane, ma la sua determinazione lascia trapelare una significativa maturità. “Mi aspetto di arrivare a fine campionato con tutta la squadra che ha offerto il massimo per centrare i nostri scopi. Dobbiamo pensare a noi stessi, gara dopo gara, e non a quello che esprimono le altre squadre. Aspirazioni personali? Voglio raggiungere gli obiettivi che ci poniamo come collettivo, giocare bene quando vengo chiamato in causa, magari aiutando anche il team nei momenti di difficoltà. Per riuscirci devo allenarmi bene durante la settimana, per migliorare me stesso e presentarmi pronto alla gara domenicale”.