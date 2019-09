Con il nuovo Anno Scolastico suona la campanella per 6469 studenti riccionesi

Attualità

12:13 - 14 Settembre 2019

In classe tra il 16 e il 23 settembre.

Saranno 6469 gli studenti e i bambini che inizieranno l’anno scolastico tra lunedì 16 settembre e il 23 settembre nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Si parte il 16 settembre con i più grandi che saranno 1559 per le scuole primarie statali, 360 per le scuole primarie paritarie, 1041 per le secondarie di 1grado e 2536 per le scuole secondarie di 2 grado ( Liceo Volta-Fellini e Istituto Alberghiero Savioli). Anche le scuole dell’infanzia statali apriranno il 16 settembre con 137 bimbi.

La settimana successiva, a partire dal 23 settembre, è invece previsto l’ingresso per i piccoli con 167 bambini nei nidi d’infanzia, 496 nelle scuole dell’infanzia comunali e 173 nelle scuole dell’infanzia private. Si tratta di una popolazione scolastica in aumento rispetto allo scorso anno per la quale, tra conferme e innovazioni, sono numerosi i servizi forniti dall’amministrazione comunale.

E’ confermato per il nuovo anno scolastico il potenziamento avvenuto nei mesi scorsi dei servizi digitali con l’introduzione del nuovo sistema online PagoPa. Le famiglie possono usufruire dei servizi scolastici comunali attraverso questa nuova modalità di pagamento per le rette degli asili nido comunali, delle scuole dell’infanzia comunali e per le rette delle mense delle scuole primarie e delle scuole d’infanzia “Savioli” e “Bertazzoni”.

Operativo H24 questo sistema va incontro alle richieste avanzate dai genitori di snellire le procedure di pagamento in maniera estremamente flessibile consentendo l’accesso via internet senza limitazioni d’orario e senza doversi recare ad uno sportello.

Un altro servizio, entrato a regime negli ultimi mesi dell’anno scolastico ed esteso a tutte le scuole primarie, è la disdetta del servizio mensa con un semplice SMS.

Con questo nuovo sistema di rilevazione il pasto viene automaticamente prenotato secondo il calendario scolastico. Se l’alunno è presente non occorre fare nulla, se invece è assente il genitore deve disdire il pasto per non avere l’addebito. Questa è una modalità di grande interesse che rende il servizio più agevole per tutti, dalle famiglie agli operatori scolastici.

Con il nuovo anno inoltre tutti i plessi scolastici, tranne le scuole Panoramica e di via Catullo per le quali è prevista la costruzione ex novo, saranno dotati di fibra ottica.

I lavori di infrastrutturazione sono conclusi, Lepida nei prossimi giorni procederà all'installazione degli apparati e all'attivazione del servizio. Si tratta di un vantaggio considerevole che consentirà agli alunni, insegnanti e segreterie delle scuole, di ottimizzare gli strumenti informatici migliorando didattica e prestazioni.

Sono stati inoltre completati numerosi interventi manutentivi nelle scuole dell’infanzia comunali. Dalla sistemazione di tutti i giardini con potature degli alberi e sistemazione delle siepi, alla riverniciatura, dove necessario, degli ingressi esterni dei plessi.

E’inoltre partito il rinnovamento graduale del parco sedie e tavolini nelle scuole dell’infanzia comunali, sia internamente che esternamente. Servizi che vanno di pari passo con la grande spinta all’edilizia scolastica che vedono la ristrutturazione conclusa della storica scuola di Riccione Paese dal punto di vista sismico ed energetico e i lavori terminati della nuova palestra di via Alghero che sarà a disposizione degli studenti e dei ragazzi delle associazioni sportive cittadine.

“I migliori auguri - afferma l’assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra - vanno agli studenti che da lunedì 16 settembre torneranno o faranno il loro ingresso per la prima volta sui banchi di scuola. Li attende un anno di crescita, formazione, socializzazione ed educazione. Con il nuovo anno tornano a scuola anche gli insegnanti, vera forza e anima dell’apprendimento per i nostri ragazzi. Bambini e ragazzi, non dimentichiamolo mai, possono essere la vera ricchezza del nostro Paese così come la formazione che a loro dedichiamo. A loro, ai dirigenti scolastici, agli educatori e a tutto il personale auguro di cuore buon lavoro e una sempre proficua sinergia con l’amministrazione comunale”.