Rimini Calcio, da lunedì i lavori al sintetico del Neri. L'under Omonhonria non sarà tesserato

| 18:26 - 13 Settembre 2019

L'attaccante del Rimini Gerardi in azione.

Il Rimini Calcio venerdì si è allenato al Romeo Neri mentre per tutta la settimana ha lavorato sul campo di San Vito. Proprio riguardo al manto dello stadio, la prossima settimana verranno effettuati gli interventi per la messa a norma come prescritto dagli ispettori della Lega che nelle scorse settimane hanno effettuato la verifica negli stadi di serie C: la partita contro il Sud Tirol si è giocata in deroga. Una spesa a carico del Comune. Ovviamente il campo non potrà essere utilizzato e la squadra di Cioffi si allenerà a San Vito.



DAL CAMPO Mancini è recuperato, Arlotti si è allenato in gruppo ma molto probabilmente non sarà tra i convocati per la partita di Vicenza. Si è chiusa la settimana di allenamenti in biancorosso del giocatore Endurance Omohonria, classe 1999, nigeriano con passaporto italiano. Lo staff tecnico ha ritenuto che per allungare la lista degli under sia preferibile puntare su un difensore. Quanto agli under, pare difficile vederne tre in campo al Menti domenica.

TIFOSI C’è tempo sino alle ore 19 di sabato per acquistare i tagliandi di Curva Ospiti per l’incontro Vicenza-Rimini, in programma domenica allo stadio “Romeo Menti” con inizio alle ore 17.30. I biglietti, al costo di 15 euro + diritti di prevendita (€ 12 donne e Over 60, euro 10 Under 16), potranno essere acquistati nel seguente punto vendita:Tabaccheria D’Ermilio, viale Regina Elena 103 – Rimini (0541.395059).

Il giorno della gara la biglietteria Ospiti sarà chiusa.

QUI VICENZA Giovedì cinquina del Vicenza contro una formazione di Prima Categoria (Montebello), un test utile per coloro che fin qui sin qui sono scesi meno in campo, in testa Luca Rigoni, schierato dal primo minuto. A segno Emmanuello, Guerra, Zonta, Arma, Marotta. Oltre alla cinquina palo di Guerra e traversa di Marotta.

Vicenza primo tempo (4-3-1-2): Albertazzi; Bianchi, Pasini, Bizzotto, Liviero; Vandeputte, Rigoni (dal 30’ Pontisso), Emmanuello; Zarpellon; Saraniti, Guerra.

Vicenza secondo tempo (4-3-1-2): Albertazzi (dal 70’ Grandi); Bianchi (dal 60’ Bruscagin), Bonetto (dal 70’ Padella), Bizzotto (dal 60’ Cappelletti), Liviero (dal 60’ Barlocco); Pontisso, Scoppa, Zonta; Vandeputte (dal 60’ Giacomelli); Saraniti (dal 60’ Arma), Guerra (dal 60’ Marotta).