Santarcangelo, auto d'epoca e modelle per una seduta di pittura nel centro storico

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 17:13 - 13 Settembre 2019

Motorarte a Santarcangelo.

Domenica 15 settembre, dalle 9 alle 17, l'Hf Club trasformerà per il secondo anno consecutivo le vie del centro storico di Santarcangelo di Romagna in un atelier all'aria aperta. Con "Motorarte", artisti locali e non trarranno ispirazione dalle antiche vie cittadine e dalle vetture storiche messe a disposizione dal team romagnolo, per realizzare i propri quadri con tecniche artistiche liberamente scelte. La partecipazione è gratuita. Cittadini e turisti potranno votare i dipinti preferiti attraverso delle schede. I primi tre artisti saranno poi premiati alle 18. Per informazioni e per partecipare in qualità di pittori e modelle: 348 2266578.